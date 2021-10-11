Жителя Донецка ранили боевики из 54-й бригады ВСУ

Схема обстрелов территории ДНР за минувшие выходные дни. Фото: УНМ ДНР

В минувшие сутки не зафиксировано ни одного факта обстрела территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В то же время стало известно, кто виновен в ранении жителя Донецка 9 октября.

По информации управления Народной милиции ДНР огонь из стрелкового оружия по поселку Александровка на юго-западе столицы был открыт с позиций 54-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в районе Марьинки.

- В результате прицельного обстрела поселка Александровка с позиций 54-й бригады, во дворе дома по улице Ленина, 171 получил огнестрельное ранение мирный житель 1959 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 Донецка, ему оказана необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Также 9 октября украинские боевики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады под командованием Олега Гончарука обстреляли из гранатометов и стрелового оружия район села Ленинское на юге ДНР.

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