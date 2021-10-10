Полтора месяца без света из-за обстрелов ВСУ: В прифронтовом селе Коминтерново в ДНР восстановили электроснабжение

Сейчас энергоснабжение населенного пункта осуществляется в штатном режиме (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Больше месяца жители Коминтерново, села на линии разграничения, жили без электричества. 2 сентября, в ходе очередного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований, повреждения получила комплектная трансформаторная подстанция. Провести ремонтные работы было невозможно. Киев игнорировал запросы с грифом «срочно» представительства ДНР в СЦКК на предоставление гарантий безопасности.

- 66 домов частного сектора поселка остались без света. И весь этот период Киев упорно отказывался согласовать ремонт. Совместные усилия принесли результат только через месяц, - рассказывают в министерстве угля и энергетики ДНР. - Украинская сторона предоставила письменные гарантии соблюдения режима тишины на время проведения ремонтных работ на поврежденной трансформаторной подстанции с 10 октября сроком на один месяц.

Специалисты «Региональной энергопоставляющей компании» и представители Республики в СЦКК незамедлительно отправились к поврежденной подстанции и приступили к ремонту.

- В кратчайшие сроки аварийные бригады Новоазовского РЭС провели замену уничтоженного силового трансформатора на более мощный, восстановили кабельные выводы, отремонтировали множественные повреждения низковольтной линии, - рассказали в министерстве.

В энергетическом ведомстве отметили, что в 14 часов 32 минуты 10 октября долгожданное напряжение подано в дома жителей Коминтерново.

- Сейчас энергоснабжение населенного пункта осуществляется в штатном режиме, - подчеркнули в министерстве угля и энергетики ДНР.

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