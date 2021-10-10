В результате украинского обстрела ранен житель Донецка

ВСУ продолжают обстреливать. Фото: штаб ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
В СЦКК рассказали, что под обстрел попало село Ленинское на юге ДНР. По нему было выпущено 13 гранат из РПГ и АГС.
- По информации, полученной от администрации Петровского района, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в поселке Александровка получил огнестрельное ранение мужчина 1959 года рождения, который в момент обстрела находился во дворе дома по улице Ленина, 171, - говорится в сообщении.
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