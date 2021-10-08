Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика8 октября 2021 17:51

В Горловке восстановили пострадавшую от обстрелов больницу

Капитальный ремонт провели при поддержке Красного Креста
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медицинский центр начнут прием пациентов через десять дней

Медицинский центр начнут прием пациентов через десять дней

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Горловке после полутора лет восстановительных работ открылся «Центр первичной медико-санитарной помощи №2», пострадавший в ходе боевых действий. Его отремонтировал Международный Комитет Красного Креста (МККК).

- В условиях боевых действий принципиально важно, чтобы предоставлялась защита медицинским учреждениям и работникам. Надеемся, что данное учреждение послужит большой поддержкой мирных жителей, - сказала заместитель директора делегации МККК Анжелик Апперу.

В Горловке восстановили медицинский центр

В Горловке восстановили медицинский центр

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В восстановленной амбулатории все сделано согласно медицинским стандартам. Новые аппараты, компьютеры, котельная и системы обеспечения, будут обслуживать около девяти тысяч детей и еще больше взрослого населения. Прием пациентов начнется через 10 дней.

- Это важное событие для горловчан и мы рады, что мы являемся его частью, говорит глава офиса МККК в Донецке Маш Фрхад. - Наши приоритеты –защита людей при военных действиях и при насилии, уменьшение гуманитарных последствий во время вооруженных конфликтов.

В Горловке восстановили медицинский центр

В Горловке восстановили медицинский центр

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Это учреждение, по словам Фрхада, является одним из самых больших проектов в Донбассе, важность и значение которого измеряется не ресурсами, а практической помощью населению.

Специалист МККК по медицинским программам Кристиан Нгалле отметил, что в рамках гуманитарной программы Красного Креста в городах Республики уже открыт фельдшерский пункт в поселке Глинки, который обслуживает жителей из двух поселков: Глинки и Шевченко, также планируется открыть хирургический пункт в Горловке и фельдшерский пункт в поселке Озеряновка.

В Горловке восстановили медицинский центр

В Горловке восстановили медицинский центр

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный Комитет Красного Креста осуществляет поддержку населения Донбасса с 2014 года. За все время гуманитарной программы МККК была предоставлена помощь мирному населению, пострадавшему в результате боевых действий.

МККК осуществляет поддержку населения Донбасса с 2014 года

МККК осуществляет поддержку населения Донбасса с 2014 года

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Горловке восстановили медицинский центр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем говорил президент Красного Креста Петер Маурер во время визита в Донбасс

Руководитель МККК провел встречи в Донецке, Луганске и Киеве (подробнее)

Украинский кризисИнтересное