В Горловке восстановили пострадавшую от обстрелов больницу

Медицинский центр начнут прием пациентов через десять дней Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Горловке после полутора лет восстановительных работ открылся «Центр первичной медико-санитарной помощи №2», пострадавший в ходе боевых действий. Его отремонтировал Международный Комитет Красного Креста (МККК).

- В условиях боевых действий принципиально важно, чтобы предоставлялась защита медицинским учреждениям и работникам. Надеемся, что данное учреждение послужит большой поддержкой мирных жителей, - сказала заместитель директора делегации МККК Анжелик Апперу.

В Горловке восстановили медицинский центр Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В восстановленной амбулатории все сделано согласно медицинским стандартам. Новые аппараты, компьютеры, котельная и системы обеспечения, будут обслуживать около девяти тысяч детей и еще больше взрослого населения. Прием пациентов начнется через 10 дней.

- Это важное событие для горловчан и мы рады, что мы являемся его частью, говорит глава офиса МККК в Донецке Маш Фрхад. - Наши приоритеты –защита людей при военных действиях и при насилии, уменьшение гуманитарных последствий во время вооруженных конфликтов.

В Горловке восстановили медицинский центр Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Это учреждение, по словам Фрхада, является одним из самых больших проектов в Донбассе, важность и значение которого измеряется не ресурсами, а практической помощью населению.

Специалист МККК по медицинским программам Кристиан Нгалле отметил, что в рамках гуманитарной программы Красного Креста в городах Республики уже открыт фельдшерский пункт в поселке Глинки, который обслуживает жителей из двух поселков: Глинки и Шевченко, также планируется открыть хирургический пункт в Горловке и фельдшерский пункт в поселке Озеряновка.

В Горловке восстановили медицинский центр Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный Комитет Красного Креста осуществляет поддержку населения Донбасса с 2014 года. За все время гуманитарной программы МККК была предоставлена помощь мирному населению, пострадавшему в результате боевых действий.

МККК осуществляет поддержку населения Донбасса с 2014 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем говорил президент Красного Креста Петер Маурер во время визита в Донбасс

Руководитель МККК провел встречи в Донецке, Луганске и Киеве (подробнее)