О чем говорил президент Красного Креста Петер Маурер во время визита в Донбасс

Маурер проинспектировал ход ремонтных работ в горловской амбулатории Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

КИЕВ

На пошедшей 3 ноября в Киеве встрече с Владимиром Зеленским президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер назвал Украину – одной из самых заминированных территорий мира. В свою очередь, гарант конституции незалежной отрапортовал, что подготовка к разминированию на 19 участках уже обсуждалась на встрече Трехсторонней Контактной группы (ТКГ), а сейчас согласовываются технические детали. Однако, как показывает практика – согласование может быть затянуто украинской стороной. К примеру, как и с разведением сил и средств…

- Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии, - сказал Зеленский главе МККК.

ЛУГАНСК

Уже 5 ноября Петер Маурер пересек линию соприкосновения в районе станицы Луганской и прибыл на территорию Луганской Народной Республики.

- В Доме правительства в Луганске состоялась встреча с Главой ЛНР Леонидом Пасечником, где мы обсудили важные вопросы, - рассказала представитель Республики в ТКГ Ольга Кобцева. - В ходе встречи удалось устранить некоторое недопонимание.

Руководитель Красного Креста Петер Маурер Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Кобцева подчеркнула, что стороны договорились не только о продолжении взаимного сотрудничества, а и обсудили возможность расширения такого сотрудничества.

- Также, в рамках реализации вопросов поиска без вести пропавших, Маурер побывал в лаборатории ДНК, - сказала Ольга Кобцева.

Вечером этого же дня, президент Красного Креста прибыл в Донецк, а уже утром 6 ноября начались рабочие встречи.

ДОНЕЦК

В Донецке Маурер первым делом встретился с Главой Республики Денисом Пушилиным и полномочным представителем Республики на переговорах Контактной группы в Минске Натальей Никоноровой.

- Участники встречи обсудили наиболее острые вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и взаимодействия с Украиной, - говорится в сообщении пресс-службы руководителя государства.

Президент МККК проинспектировал ход ремонтных работ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отмечается, что Денис Владимирович ходатайствовал о содействии в выявлении и закрытии тайных тюрем СБУ, где до сих пор удерживаются сторонники Республик.

- Факты пыток, которым их подвергают в секретных тюрьмах СБУ, где содержатся люди по политическим мотивам, зафиксированы в докладах таких международных организаций, как Amnesty International и Human Rights Watch», - говорит Мауреру Глава ДНР. - Само наличие таких тюрем и насильственное нахождение в них людей является грубейшим нарушением международных принципов. Мы настаиваем на закрытии уже выявленных, а также на дальнейшем выявлении подобных мест насильственного удержания сторонников Республик с последующей публичной оглаской. Чтобы дать данным фактам соответствующую правовую оценку.

На встрече обсуждали и другие гуманитарные темы, которые сложно урегулировать как объективными факторами, так и деструктивным поведением Киева.

Петер Маурер проинспектировал ход ремонтных работ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В частности, вопрос касается выплаты пенсий с помощью механизма посредничества при участии МККК, который был фактически согласован и приемлем для Красного Креста, но украинская сторона на данный момент отрицает, что этот вопрос вообще обсуждался. Аналогичная сложность существует в вопросе разработки и согласования механизма поиска без вести пропавших лиц, обсуждение которого сейчас тоже заблокировано Украиной.

В конце встречи Денис Пушилин вручил Петеру Мауреру благодарность за систематическую поддержку, которую Международный комитет Красного Креста оказывает Республикам с самого начала конфликта не только в рамках передачи гуманитарной помощи, но и в процессе мирного урегулирования на минской площадке.

Примечательно, что когда Петер Маурер уже находился в столице Донецкой Народной Республики – украинские вооруженные формирования в разы увеличили интенсивность обстрелов. За сутки было выпущено рекордное с начала действия дополнительных мер контроля перемирия количество боеприпасов - больше 180.

Видимо киевские силовики пытались спровоцировать Народную милицию на ответный огонь, чтобы обвинить ДНР в срыве договоренностей. Так ВСУ действуют всегда, когда проходят важные встречи по Донбассу, или в Донбасс приезжают представители международных организаций. Однако все попытки украинской стороны в очередной раз оказались тщетными.

ГОРЛОВКА

Приезда президента Красного Креста в Горловку, на инспекцию ремонта четвертой городской амбулатории, журналисты ждали с утра. Делегация задерживалась – Маурер общается с Пушилиным. Машины МККК прибыли к объекту ближе к часу дня. Встречали иностранного гостя представители больницы и местной власти.

Маурера встречали представители больницы и горловской горадминистрации Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из машины вышел Петер Маурер, следом за ним другие сотрудники комитета, среди которых замечаем руководителя Донецкого офиса Сирила Жорена. По пути ко входу в амбулаторию, президент надел пиджак. Хоть для руководителя МККК это уже не первый насыщенный день командировки – выглядит он достаточно бодро и свежо. В ходе экскурсии по зданию амбулатории – задает не мало вопросов: интересуется, какие будут кабинеты, какие чаще всего болезни у детей…

Маурер прибыл в Горловку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ремонт амбулатории был начат в июле нынешнего года, а уже в ноябре – здание изменилось до неузнаваемости. Фасад уже готов, а внутри продолжается «косметика».

Завершить ремонт должны в мае 2021 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Завершить ремонт должны в мае 2021 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Ремонтные работы здесь – признак того, что Красный Крест активно работает по предоставлению гуманитарной помощи в плане восстановительных работ на важных инфраструктурных объектах и жилом фонде, - сказал Петер Маурер.

Фасад изменился до неузнаваемости Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фасад изменился до неузнаваемости Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

73 миллиона швейцарских франков

После инспекции, президент Красного Креста ответил на вопросы журналистов.

- Как помочь людям справиться с коронавирусом, если существует блокада со стороны Киева. Как в этом может помочь Красный Крест?

- Мы продолжаем работу по предоставлению защитных средств для предотвращения этой болезни. Нам удалось доставить помощь практически во все места и районы, где мы работаем. Мы будем продолжать предоставлять помощь по борьбе с ковидом. А что касается блокады, мы не выражаем своих политических взглядов. Отмечу, что МККК не подлежит под санкции, блокады – мы продолжаем работу, - ответил «Комсомолке» Маурер.

- Какой объем финансирования выделен на Донбасс? – интересуемся у президента.

- На этот год выделено 73 миллиона швейцарских франков (6,2 миллиарда российских рублей, - Авт.) на весь регион. Большая часть этого бюджета уходит на оказание помощи людям, которые находятся вблизи линии соприкосновения по обе стороны. Мы пытаемся предоставить помощь наиболее пострадавшим жителям.

Работы идет полным ходом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Удалось ли вам выполнить просьбу президента Украины по получению списков удерживаемых лиц?

- Я не буду вдаваться в подробности встреч с президентом Украины и властями здесь в Донецке и Луганске, но хочу отметить, что все встречи прошли положительно. Мы смогли обсудить ряд вопросов, связанных с лишением свободы, вопросы с людьми, пропавшими без вести и другие социальные проблемы, которые насущны здесь. Я благодарен и рад, что удалось добиться положительных результатов на обеих сторонах линии соприкосновения. Также, в ходе этой поездки, мне удалось разъяснить некоторые чувствительные моменты и результаты будут ясны в ближайшее время.

- Ранее Красный Крест инициировал создание единого координационного центра по поиску без вести пропавших. На какой стадии этот вопрос?

- Реакция всех сторон: Донецка, Луганска и Киева в том, что они осознают, что аспект идентификации пропавших без вести важен. Рад, что инициатива Красного Креста хорошо воспринялась и надеемся установить рамки для продолжения этого проекта. Нельзя сказать, что это быстро случится, но сдвиги уже есть. Идет активная работа над созданием унифицированной системой.

- Как оцениваете ситуацию в ДНР?

- Каждый раз ощущается по-разному. Но радует то, что нынешний режим прекращения огня как-то сохраняется. По крайней мере, на много снизилось количество смертей из-за военных действий.

Петер Маурер - президент Международного комитета Красного Креста. Родился в 1956 году в Туне, Швейцария. Дипломатическую карьеру начал в 1987 году, работал в Швейцарской дипломатической службе. В 2012 году возглавил МККК, увеличив исторический бюджет с 1,1 млрд. швейцарских франков в 2011 году до более 1,6 млрд. швейцарских франков в 2015 году. Запустил первую в мире схему «гуманитарного влияния». С 2019 года сопредседатель Группы высокого уровня по гуманитарному инвестированию Всемирного экономического форума.

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