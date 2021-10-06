Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинским военным, которые причастны к обстрелам и гибели жителей Донбасса, не удастся улизнуть от правосудия

В Донбассе продолжают извлекать останки жертв обстрелов ВСУ. Фото: ЛИЦ

Минувшая неделя омрачилась гибелью двоих защитников ЛНР. Обоих убили украинские снайперы из 24-й бригады Сергея Поступальского. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Сейчас мы устанавливаем личности исполнителей этого преступления – фамилии и прочие персональные данные бандитов из снайперских пар. Некоторые данные уже получены и проходят проверку, - сообщил Виталий Киселев.

Он отметил, что это исполнители. Мелкие сошки, которые, тем не менее, тоже понесут свою часть ответственности. Основные же преступники – это сам Сергей Поступальский, отдавший приказ на ведение огня, в том числе, снайперского. Это и командующий так называемой «ООС» Александр Павлюк, отдавший приказание бандитам типа Поступальского. Это и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он мало того, что отдал приказ на открытие огня, но еще и разрешил всем комбригам и командирам помельче не фиксировать свои действия в журналах боевых действий.

Таким образом, Залужный пытается не только обезопасить своих подручных от обвинений в будущем, но и стимулировать их к новым преступлениям. Мол, не фиксировали обстрел – значит, его не было.

- Ошибаетесь, граждане бандиты! Ваши преступления документируем мы. Каждая выпущенная вами в нашу сторону пуля, каждый снаряд или мина находят свое отражение в документах Генеральной прокуратуры и МВД. А после – и в документах Следственного комитета Российской Федерации. Поэтому, не думайте, что вам удастся улизнуть от правосудия. Не в этом мире, - подчеркнул известный командир ополчения.

Тем временем, в ЛНР и ДНР продолжают собирать доказательную базу преступлений украинских нацистов в 2014-2015 годах. На прошлой неделе межведомственная рабочая группа ЛНР передала на исследование в бюро судебной медицины в Донецке первые образцы ДНК, взятые у родственников граждан, потерявших своих близких в результате агрессии Киева против Республик Донбасса. Пока передано 78 образцов. На их основе будут созданы паспорта ДНК, которые после сличат с образцами из массовых захоронений жертв украинской агрессии на территории ЛНР и ДНР. Результат обещают уже через месяц.

- Слышите, украинские нацисты. По вам звенит колокол! – отметил Виталий Киселев.

Он сообщил, что в списках причастных к преступлениям не только генералы и полковники ВСУ, но «рядовые» каратели.

Юрий Куличенко в составе карательного батальона участвовал в убийствах, пытках, похищениях мирных жителей Донбасса. Фото: Личный архив Юрия Куличенко

Один из них – 58-летний уроженец старобельского села Песчаное Юрий Куличенко. Активный участник так называемого «Евромайдана» и государственного переворота в Киеве зимой 2014 года. В ноябре 2014-го Куличенко вступил в нацисткий батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация), в составе которого до 2018 года принимал участие в убийствах, пытках, похищениях мирных жителей Донбасса, обстрелах городов и поселков ЛНР и ДНР.

- Постоянно требует наступления, считая, что сил у Киева накоплено уже достаточно. Кстати, на этой почве ненавидит Порошенко и Зеленского, считая их слабаками и трусами. Мечтает «лично разбираться с каждым сепаром». Подлежит суду и изоляции от общества, - подчеркнул известный командир ополчения.

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