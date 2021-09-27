Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинский генерал раскрыл план, как США и Великобритания готовят Украину на роль зачинщика мировой войны

На Украине проходят учения, которые замышлялись в качестве «ответа» на совместные российско-белорусские учения «Запад-2021». Фото: МОУ

Украине и ее хозяевам работа проекта «Путь Визенталь», который был создан с целью обнародования преступлений в Донбассе украинских карателей – что кость в горле. Пытаются ограничить, не дать нести людям слово правды. На днях заблокировали на Фейсбук аккаунт ведущего передачи. В качестве предлога воспользовались записью полугодичной давности. Мол, «нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений». Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Полгода не нарушало, а тут на тебе! Я прямо рыдал. Минуты три, - поделился Виталий Киселев.

Он отметил, одна из причин такого поведения – попытка задержать распространение секретных документов стратегических командно-штабных учений «Репид трайдент-2021». Они же «Объединенные усилия». Проходят на территории незалежной с 22 по 30 сентября и являются своеобразным «ответом» Вашингтона, Лондона и Киева на совместные российско-белорусские учения «Запад-2021». По крайней мере, задумывались как таковые.

Между прочим, в 2019-м году в учениях «Репид трайдент» были задействованы 500 военнослужащих из 13 стран, в 2020-м - 4 тыс. человек, в 2021-м - 6 тысяч военных из 15 стран, в т.ч. 11 членов НАТО. Командовать учениями поставили первого заместителя командующего оперативным командованием «Восток» бригадного генерала Владислава Клочкова.

- Он отметился многочисленными военными преступлениями в Донбассе еще в 2014 году - под Счастьем и в Станице Луганской. А после, так сказать, «закрепил результат», командуя 93-й отдельной механизированной бригадой. Нацист и подонок, давно заслуживший высшую меру социальной защиты, - подчеркнул известный командир ополчения.

Но вернемся к учениям. Как раз перед их началом один видных украинских генералов – начальник Института государственного военного управления Национального университета обороны Украины генерал-майор Александр Дузь-Крятченко «допустил утечку доверенных ему секретных документов». И не каких-то там ведомостей, а конкретных планов с вводными задачами. Ведь Дузь-Крятченко определен старшим посредником учений при командующем группировкой десантно-штурмовых войск.

Генерал Александр Дузь-Крятченко «допустил утечку секретных документов». Фото: МОУ

- Все эти планы, а также планы действий оперативного командования «Юг», уже гуляют по сети. Так что цитировать и разбирать их особого смысла нет. Добавлю только, что анализ слитых Дузь-Крятченко и другими документов говорит о том, что англосаксы действительно готовят Украину на роль зачинщика мировой войны. И прекрасно отдают себе отчет как об истинных боевых качествах «воинив свитла», так и настроениях в Донбассе, на юге и востоке Украины.

Там среди вводных - дезертирства украинских карателей предусмотрены и террор по отношению к мирным жителям. И много других интересных и показательных вещей.

- Эти сведения, кстати, весьма пригодятся нам на будущем трибунале, - отметил Виталий Киселев.

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