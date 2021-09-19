Известный командир ополчения Виталий Киселев: Начальник штаба карательного батальона Лихолит сколотил банду, которая занялась мародерством и грабежами жителей Донбасса

Бандитские деяния Лихолита отмечены орденом «За мужество», которым его наградил Петр Порошенко. Фото: МОУ

Проект «Путь Визенталь: антинацист» был создан с целью обнародования преступлений в Донбассе украинских карателей. С тем, чтобы после победы над украинским фашизмом и его хозяевами ни один военный преступник, каратель-садист или их пособник не остался без справедливого возмездия. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- По мере возможности наших скромных сил мы собираем сведения о совершенных ВСУ, Нацгвардией, спецслужбами Украины и нацистскими карательными батальонами военных преступлениях. Устанавливаем личности фигурантов и их персональные данные. Доберемся до каждого. И не будем повторять ошибок прошлого. Чтобы наши потомки сталкивались с фашизмом и нацизмом только на уроках истории, - говорит Виталий Киселев.

Он называет имена тех, кто в будущем может стать заключенными колонии строгого режима. Среди них 55-летний Валентин Лихолит - житель Новоукраинки Кировоградской области. Ранее не судимый. Срочную воинскую службу проходил в составе ограниченного контингента Советской Армии в Афганистане. Даже руководил военно-патриотическим клубом в Новоукраинке. А потом стал украинским нацистом, был одним из активных участников так называемого «Евромайдана».

В 2014 году Лихолит вступил в карательный батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация), дослужился до должности начальника штаба.

- Уже после боев за Счастье Лихолит на передовую не рвался. Под Металлистом решился на самострел в руку. Правда, получилось не совсем удачно. Но повод законно отдохнуть от «передка» у Валентина появился, - рассказывает известный командир ополчения.

Подлечившись в госпитале, Лихолит вместе со своим дружком Игорем Радченко, командиром третьей роты с кличкой «Рубеж», решил заняться более прибыльными делами.

- Оба сколотили банду – и занялись мародерством и грабежами. Не брезговали нападением на людей и похищением автотранспорта. Похищали и продавали оружие и боеприпасы, - говорит Виталий Киселев.

Следы их банды, в частности, зафиксированы в Новосветловке. Лихолит, Радченко и их подельники врывались в чужие дома, похищали ценные вещи, автотранспорт. Особенно их интересовали ювелирные украшения и иконы. Одного только золота из Новосветловки бандиты вывезли два с половиной килограмма. Все было сдано перекупщикам в Старобельске. После банда расширила свою зону деятельности на Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и окрестности.

Павел Тука, бывший военнослужащий ВСУ, поделился с журналистами скандальными подробностями, ссылаясь на Анатолия Матиоса, бывшего в то время главным военным прокурором. По его словам, Валентин Лихолит был причастен к ограблению церкви. Также вместе с другими бойцами он отрезал мочки ушей 9-летней девочке, чтобы отнять у нее золотые серьги.

Каратели обнаглели настолько, что ими была вынуждена заняться военная прокуратура. Лихолита и Радченко задержали, выдвинув им подозрение в бандитизме и разбое. Во время обыска в кабинете у Лихолита среди прочего были найдены несколько старинных икон из Новосветловки.

- Но, как это принято сейчас в «незалежной», за них вступились другие нацисты: Билецкий, Мосийчук, Семенченко, Соболев и Лозовой. Вместе с «айдаровцами» и бандитами из батальонов «Донбасс» и «Азов» (запрещенные в РФ организации) им удалось фактически отбить подельников у Нацполиции и суда, - подчеркивает известный командир ополчения.

В итоге Апелляционный суд Киева отпустил бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Лихолита на… поруки депутатов Верховной Рады, которые представляли радикальные организации и активно участвовали в событиях в Донбассе.

- А после Лихолит рассказывал на пресс-конференциях о «несправедливых преследованиях патриотов». Вот такая мразь, - отмечает Виталий Киселев.

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