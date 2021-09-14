Известный командир ополчения Виталий Киселев: Мы знаем имена карателей, причастных к гибели мирных жителей Донбасса

Гришин-Семенченко в 2014 году командовал карательным батальоном. Фото: Личный архив Семена Семенченко

В Первомайске отдавали последние почести 68 мирным жителям, павшим от рук украинских националистов в 2014 году. И это далеко не все жертвы. Тогда из-за постоянных обстрелов города ВСУ людей пришлось хоронить в братских могилах. Имена многих были утеряны. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Благодаря работе межведомственной рабочей группы, персональные данные некоторых жертв украинской агрессии и обстоятельства их гибели были восстановлены, - отмечает Виталий Киселев.

Он приводит воспоминания жительницы Первомайска Ирины Ивановой, которая побывала на месте вскрытия могил.

- Этот кусочек – отец моей соседки, - говорит женщина. – Он не успел добежать до подвала, когда началась сильная бомбежка.

Виталий Киселев подчеркивает, что в ЛНР точно знают имена некоторых карателей, причастных к гибели мирных жителей. В частности, это бандиты карательного батальона «Донбасс» (запрещенная в РФ организация). Приказы им отдавал командир батальона Константин Гришин - уроженец Севастополя и житель Макеевки. Более известный, как Семен Семенченко.

- И хотя эта сволочь достала даже украинцев, и сейчас сидит там, где ему и место, мы обязательно доберемся до Семенченко. И я совершенно не уверен, что он когда-нибудь выйдет на свободу. По справедливости, – считает известный командир ополчения.

Он называет еще парочку кандидатов в сокамерники Гришину-Семенченко. Первый известен луганчанам и жителям Александровска. Николай Греков - бывший городской голова Александровска и видный местный «регионал».

- Корыстный и жадный. Отъявленный нацист, участник бандформирования «Айдар» (запрещенная в РФ организация), – говорит Виталий Киселев.

А также дружок и подельник Грекова Виктор Петренко. Вместе они зарабатывали на пассажирских перевозках в Луганске. Вместе попали в поле зрения правоохранителей. Вместе откупились благодаря связям Грекова.

Николай Греков (слева) и Виктор Петренко служили в добробате, который «прославился» своими зверствами. Фото: Личный архив Николая Грекова

Когда пришла война, Греков сбежал к укронацистам, где вступил в «айдаровскую» банду. А Петренко занялся контрабандой и спекуляцией горючего в Луганске.

- Разумеется, при поддержке своего дружка Грекова. Правда, занимались они этим, так сказать, «бизнесом», недолго: в том же году Петренко был задержан правоохранителями ЛНР. Дружка спас Греков, который подключил своих старых знакомых: Петренко отпустили и даже переправили на «ту» сторону. И уже там он тоже вступил в банду «Айдара», став правой рукой Грекова. Повесив на себя еще и кровь невинных людей. Своих земляков. А за это прощения не будет, - подчеркивает известный командир ополчения.

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