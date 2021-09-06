Известный командир ополчения Виталий Киселев: В подконтрольном Украине Старобельске на улицу выкинули 140 медиков

В Старобельской райбольнице в результате «реформы» остались без работы 140 медиков. Фото: ЛугОГА

Не зря Министерством внутренних дел ЛНР в свое время была организована горячая телефонная линия для жителей подконтрольных Украине территорий Донбасса. Сегодня это практически единственная возможность сообщить о преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ, фактах нарушения закона, прочих бесчинств и подлости. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Скажу откровенно, временами, то, что сообщают на горячую линию МВД, не укладывается в голове. Это просто за рамками разумного. У меня волосы встают дыбом оттого, что творит киевская власть в Донбассе, - говорит Виталий Киселев.

В Старобельском районе массово увольняют медиков. Сообщил об этом не кто-то из обеспокоенного местного населения, а сотрудник Старобельской районной многопрофильной больницы.

- В связи с этим у меня складывается впечатление, что жителям Старобельщины не особо интересно, как будет дальше осуществляться медицинское обслуживание, - отмечает известный командир ополчения.

Он обращает внимание, что медобслуживание в Донбассе и до 2014 года было не на самом высоком уровне. И очередей из претендентов на работу в районную больницу, прямо скажем, не было. А сейчас на улицу выкинули 140 человек. В основном медицинских сестер и санитаров. За отказ вакцинировать население препаратом, в эффективности которого засомневались. И что характерно, уволили людей в лучших украинских «традициях» – без выплат задолженностей и выходного пособия.

- Мы знаем, откуда такая спешка и такие масштабы. Это – месть, банальная отвратительная месть зарвавшихся и проворовавшихся местных чинуш и царьков, которые провалили вакцинацию. Я снимаю шляпу перед теми, кто остался верен данной когда-то клятве Гиппократа – не навреди, и отказался вакцинировать население, - подчеркивает Виталий Киселев.

При этом он задает вопрос и жителям Старобельского района: «Вы сколько будете терпеть этих безобразных тварей?»

Между прочим, конфликт между рядовыми медработниками и руководством возник еще полтора года назад. Недовольные низкими зарплатами и отсутствием обещанных властями надбавок за борьбу с коронавирусной инфекцией медики Старобельского районного территориального медицинского объединения обратились с возмущением к директору Галине Горбаченко. На что получили совет «уволиться по собственному желанию».

А теперь медработникам отомстили за бунт, воспользовавшись проводимой «реформой». На Украине идет массовое сокращение мест в медучреждениях. В основном в небольших городах. Только в прошлом году сократили 73 тысячи медработников.

Нынешним летом начался второй этап реформирования отрасли. При этом сокращение персонала никак не сказывается на зарплатах оставшихся врачей и медсестер. Более того, врачи стали жаловаться на снижение зарплат (перестали платить ковидные доплаты) и нехватку финансирования, а пациенты выстраиваются в очередь за уколами – не хватает медсестер.

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