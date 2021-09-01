Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Донбассе внимательно следят за преступлениями, которые творят националисты в Русском Причерноморье

Американец Джаред Кеннет Ингер снимал на видео, как на памятник Дюку одевают вышиванку. Фото: Скриншот видео «Суть вещей»

Не покорившийся бандеровцам Донбасс знает и помнит, что после переворота 2014 года Русская весна охватила не только Крым и Донбасс, но и города русского Причерноморья, все города Новороссии. И помнит, как жестоко и бесчеловечно это мирное и безоружное выступление было подавлено. Помнит Одесскую хатынь! И помнит о том, что население этих городов ждет освобождения из-под националистической оккупации. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СКРУТИЛИ АМЕРИКАНЦА В ФУТБОЛКЕ С НАДПИСЬЮ «РОССИЯ»

- Мы внимательно следим за преступлениями, которые творят бандеровцы и их пособники в Русском Причерноморье. И знайте, никто не уйдет от ответа! Мы видим, как одесская полиция борется с демонстрацией пугающей их символики. Спрашивается, за что полицейские набросились на мирно гуляющего человека в футболке с надписью «Россия». И за какое преступление его так жестко задержали? На основании какой статьи уголовного или административного кодекса Украины? – спрашивает Виталий Киселев.

Он обращает внимание на то, что российская символика, тем более майки с надписью «Россия» никаким законом не запрещены. Советская запрещена. Нацистская тоже запрещена. Но никого из многих тысяч, демонстрирующих ее на одежде или изображающих ее на своем теле, на Украине еще не задержали.

- И только в отделении полицейские поняли, что предъявить гражданину США Джареду Кеннету Ингеру ничего не могут. Не нарушал он никаких украинских законов. А вот сами полицейские нарушили, - подчеркивает известный командир ополчения.

Бравые полицейские заломили американцу руки за спину, а потом сбили с ног. Фото: Скриншот видео «Суть вещей»

Однако именно для тех случаев, когда полиция и СБУ не могут действовать по закону и существуют на Украине националистические «эскадроны смерти». Поэтому для воздействия на американского туриста прямо в отделение Нацполиции Приморского района были вызваны члены группировки во главе с Демьяном Ганулом. Тот впоследствии отчитался, что с американцем проведена «разъяснительная работа» и выложил видеоотчет с фотографиями документов задержанного.

ИЗВЕСТНОГО АНГЛИЙСКОГО РЕЖИССЕРА УВЕЗЛА «СКОРАЯ»

Отважному американцу Джареду Кеннету Ингеру еще повезло. Гораздо больше повезло, чем всемирно известному режиссеру Терри Гилламу. Британский режиссер, сценарист, актер, мультипликатор, художник, снявший множество популярных и даже культовых произведений киноискусства, по-видимому, хорошо учился в школе. И с удовольствием принял приглашение в Одессу на Международный кинофестиваль. Потому что считал, что пригласили его в Россию. В город, в котором живут русские.

- И на закрытии кинофестиваля, поблагодарил Россию и русских за приглашение. Что вызвало у понаехавших в российскую Южную Пальмиру «одесцив» и «коцюбиевцив» (украинские националисты хотят переименовать Одессу в Кацюбиевку. – Авт.) и у ведущей церемонии Янины Соколовой настоящую истерику, - рассказывает Виталий Киселев.

Терри Гиллиам на Одесском кинофестивале поприветствовал собравшихся словами «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!». Фото: Скриншот видео NewsBlock LIVE

В итоге на одесской Потемкинской лестнице бандеровская свора набросилась на Терри Гиллиама и довела 80-летнего старика до полусмерти. Для доставки его в лечебное учреждение пришлось вызывать карету «Скорой помощи». После ночи, проведенной в больнице, его в срочном порядке эвакуировали в Лондон.

- Почему и под чьим покровительством украинские националисты чувствуют себя свободно и безнаказанно? Отправить в больницу подданного британской королевы, всемирно известного культового режиссера украинским нацистам – можно! Для интересов Британии на Украине эта свора бешеных собак куда важнее, чем офицер ордена Искусств и литературы. Потому что с ее помощью можно террором и беспределом держать в покорности русское население на территории плацдарма, нужного британской короне, чтобы гадить России, - отмечает известный командир ополчения.

И пока это так – националисты могут творить что угодно и с американскими туристами, и с культовыми фигурами искусства мирового масштаба. Можно только представить себе, что позволено бандеровцам творить по отношению к местному населению.

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