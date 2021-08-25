Известный командир ополчения Виталий Киселев: Зеленский демонстративно учит ВСУ боям в городских условиях - хочет показать жителям Донбасса что будет, если они не уедут в Россию

На полигоне «Широкий лан» в 2020 году была возведена «городская застройка», на которой ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе. Фото: ОПУ

В августе украинская армия усиленно тренировалась в ведении наступления в городских условиях, а также в отражении атаки «агрессора». Учения ВСУ посетил президент Украины Владимир Зеленский, который по совместительству еще является и верховным главнокомандующим. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Пан Зеленский почтил вниманием полигон «Широкий лан» в Николаевской области, который был отремонтирован в конце 2020 года для проведения учений с военнослужащими из стран НАТО, - сообщает Виталий Киселев.

Гвоздь программы – упражнение в ходе командно-штабной тренировки с привлечением всех родов и видов войск ВСУ по «освобождению» захваченного диверсантами населенного пункта. Для этого в ходе реконструкции полигона в 2020 году специально (по стандартам НАТО, естественно) была возведена учебная точка – «городская застройка». Президенту продемонстрировали, как механизированная бригада «освобождает» населенный пункт от «диверсантов». В маневрах приняли участие истребители и штурмовики, а также беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

- Зеленский демонстративно учит ВСУ боям в городских условиях - это, по-видимому, должно наглядно показать русским жителям Донбасса что будет, если они не прислушаются к словам Зеленского и не уедут в Россию. Ну-ну… - говорит известный командир ополчения, который сильно сомневается в успехе наступления ВСУ в Донбассе.

Не случайно с 9 по 13 августа на пяти общевойсковых полигонах и острове Змеиный прошла командно-штабная тренировка с командованием Объединенных сил ВСУ, в которой приняли участие 14 органов военного управления.

- Согласно легенде, хотя в данном случае более уместно употребить «согласно мифу», части украинской армии заняли Слобожанский, Северский, Луганский, Донецкий и Приазовский операционные районы, где проводили подготовку к ведению оборонительных действий. Догадываетесь от кого? – подчеркивает Виталий Киселев.

Зеленский наблюдал, как подразделение механизированной бригады «освобождает» населенный пункт от «диверсантов». Фото: ОПУ

Тем временем, в Киеве на Майдане собирались представители «Нацкорпуса» и «Азова» (запрещенных в РФ организаций), чтобы пройти к Офису президента с требованием «остановить репрессии против патриотов». Лидер националистов Андрей Билецкий отказался выполнять требование полиции по досмотру при проходе к Офису президента и приказал идти на прорыв. Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ.

- Ну, а что? На Украине – это обычное дело. Укронацисты это любят. Им это, как с горы катиться. Любопытно другое – опять полиция вела себя относительно пассивно. Видать, снова приказ на применение оружия «забыли» дать, - поясняет известный командир ополчения.

Он считает, что бояться негодяев, которых наняли за деньги – не стоит. И прогнозирует, что в обозримой перспективе на улицы выйдут уже не нацики и подобные им отморозки.

- Это будет украинский народ, доведенный до отчаяния бедностью, отсутствием всякой надежды, разъяренный несправедливостью по отношению к себе. И вот этих людей стоит очень сильно опасаться. Если у нациков ничего личного – только бизнес, то простые люди смогут дотянуться до Зеленского потому, что у них – к «гаранту» личные счеты за обманутые ожидания, - считает Виталий Киселев.

Кстати, учитывая крах американского проекта в Афганистане, Киселев советует задуматься о подобном же сценарии завершения и украинского проекта.

- Логично задаться вопросом – кто тогда будет бегать по взлетной полосе уже в аэропорту Борисполь, а кто пытаться улететь на шасси самолета в Европу или США? – интересуется известный командир ополчения.

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