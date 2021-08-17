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Политика17 августа 2021 19:21

Известный командир ополчения Виталий Киселев: «Ощадбанк» массово закрывает отделения на подконтрольной Киеву территории Луганщины

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что это обернется большими трудностями для жителей ЛНР, которые получают украинские пенсии
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Жителям ЛНР предстоят еще более долгие путешествия за украинскими пенсиями. Фото: «М «Пролиска»

Жителям ЛНР предстоят еще более долгие путешествия за украинскими пенсиями. Фото: «М «Пролиска»

Руководство «Ощадбанк» собирается провести масштабное сокращение на подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- От наших источников в украинском «Ощадбанке» пришли невеселые новости. К ноябрю на временно оккупированных Киевом территориях Луганской Народной Республики «Ощад» собирается провести масштабное сокращение. Как сотрудников, так и отделений, - говорит Виталий Киселев.

Планируется закрыть учреждения в городах и поселках, расположенных на линии или вблизи линии соприкосновения. В частности, речь идет о Попасной, Счастье, Станице Луганской и других городах и селах. Кроме закрытия отделений грядет и сокращение персонала областного управления. Масштаб сокращений – от тридцати до сорока процентов.

- Известны инициаторы этих изменений. Автор – член правления «Ощадбанка» Антон Тютюн. Этот персонаж отвечает за розничный бизнес. И именно он, так сказать, «увидел» снижение банковских операций, уменьшение платежеспособности населения и нерентабельность содержания помещений банка из-за высокой стоимости коммунальных услуг. Все это он «напел» председателю правления «Ощадбанка» Сергею Наумову и тот уже санкционировал «сокращение издержек», - сообщает известный командир ополчения.

Он отмечает, что жители подконтрольных Украине Попасной, Счастья, Станицы Луганской и пенсионеры из ЛНР, которые ездят за своими кровно заработанными пенсиями на временно оккупированную территорию, должны знать, по чьей «милости» теперь будут еще больше страдать.

- Благодаря им, вы будете трястись лишние десятки километров в автобусах. Будете платить лишние деньги за ночлег, когда не успеете обернуться одним днем. Благодаря им, несколько сотен семей работников «Ощадбанка» останутся без средств к существованию. Вот такая она, Украина. И вот так она «любит» Донбасс, - подчеркивает Виталий Киселев.

Кстати, уже почти год в Киеве рассказывают сказку о готовности открыть пункт пропуска «Золотое». А сами продолжают обстреливать Золотое-5 и размещают тяжелое вооружение в зоне разведения сил и средств. Так, недавно по указанию командира 24-й механизированной бригады Сергея Поступальского организовали в непосредственной близости от КПП минометную позицию. Площадка оборудована в районе кладбища. Установленный там миномет сможет держать под огнем и украинский КПП, и республиканский, и дорогу между ними.

- Вот такие «гарантии безопасности» от укронацистов и лично Поступальского, - говорит известный командир ополчения.

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