Известный командир ополчения Виталий Киселев: Ложь украинских спецслужб про вакцинацию дончан и луганчан «Спутником Лайт» вызывает смех

В республиках никто не делает секрета по поводу вакцинации жителей «Спутником Лайт» Фото: Мария ЛЕНЦ

На Украине еще одна комик-труппа объявилась – Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. Так считает известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Откровенно говоря, до недавнего времени считал эту террористическую организацию опасным и серьезным врагом. Но теперь – только опасным. Безумно опасным. В прямом смысле этого слова, - говорит «Комсомолке» Виталий Киселев.

А как еще называть персонажей, которые на голубом глазу выкладывают на своем сайте заявление об «обмане» дончан и луганчан и проведении над ними эксперимента. Якобы жителям тайно (!) ставят «Спутник Лайт» вместо «Спутника V». Хотя в республиках Донбасса о завозе именно «Спутник Лайт» не знают разве что новорожденные младенцы.

- В любой газете, на любом сайте о российской однокомпонентной вакцине писалось не раз. И очереди в наших поликлиниках стоят именно за ним – за «Спутником Лайт». Так что, поздравляю вас, граждане ГУРовцы, соврамши, - отмечает известный командир ополчения.

То самое заявление Главного управления разведки. Фото: Скриншот с сайта ГУР МОУ

В Донбассе прекрасно понимают, на кого рассчитан этот «вброс». Киев продолжает лепить из республик и России врага.

- Но только совершенно забыли, что жители Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Краснодона и Макеевки общаются с родственниками в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Кировограде, Виннице и даже во Львове. И ваша ложь не вызывает у них ничего, кроме смеха. А вот у меня и моих товарищей вызывает тревогу. Потому, что подобное заявление – это либо некомпетентность, либо безумие, - подчеркивает Виталий Киселев.

Напомним, что вакцину «Спутник Лайт» привезли в ДНР и ЛНР 28 июля, а 9 августа ожидается поступление новой партии этого препарата.

Тем временем, Виталий Киселев обращает внимание на еще один инцидент с безумством укронацистов. На днях контуженный каратель Владимир Прохнич с гранатой пришел в здание Кабинета министров Украины, выдернул кольцо, матерился, на чем свет стоит. А мимо него спокойно проходили клерки.

- Буднично так, спокойно. Либо они придурки, которые не понимают опасности, либо наоборот, уже привыкли к подобному «шапито». Уверен, скорее второе, - считает известный командир ополчения.

Подобный инцидент также означает полный провал украинской госохраны и Нацполиции. Высший орган исполнительной власти охраняется спустя рукава.

- Как принято говорить, «от добрых людей». А всякой террористической мрази – вход свободный. Вы породили эту гидру своими прыжками в 2004 году, бутылками с зажигательной смесью зимой 2014-го, ракетами, бомбами, снарядами по мирным домам Донбасса на протяжении уже семи лет. Сотворенное зло возвращается к породившим его. Хлебайте теперь полной ложкой, - подчеркивает Виталий Киселев.

Владимир Прохнич - террорист со стажем, бывший член карательного батальона в Донбассе. Фото: ФБ/ Владимир Прохнич

Кстати, о самом захватчике. Житель города Ирпень Владимир Прохнич - террорист со стажем, бывший член карательного формирования «Айдар» (запрещенная в РФ организация), где успел отметиться рядом военных преступлений. Убийца, мародер, насильник. Одним словом, мразь, получившая «орден мужества» из рук бывшего президента Порошенко.

- Прохнич грозился живым из здания не выйти. А потом прощения у полицаев просил. Такой вот «херой»! Истеричка! На словах – Джон Рэмбо в десятой степени, а как дошло до дела – у него «лапки». Шапито! – подытоживает известный командир ополчения.

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