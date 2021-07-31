Известный командир ополчения Виталий Киселев: На совести новых командующих ВСУ многие военные преступления в Донбассе в 2014 году

Зеленский 30 июля в оккупированной ВСУ Авдеевке представил нового командующего «ООС» Павлюка. Фото: ДонОГА

Президент Украины Владимир Зеленский одним махом сменил руководство ВСУ. Одни политологи, в частности Владимир Карасев, считают, что это свидетельствует о возможном резком обострении военной обстановки в Донбассе. К сентябрю ситуация на фронте может войти в горячую фазу. Другие предполагают, что Зеленский боится переворота со стороны военных и спецслужб. И эти перемены едва ли не «лебединая песня» нынешнего гаранта Украины.

А известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», напоминает, чем «отличились» генералы, которых Зеленский назначил на высшие должности в армии.

- На совести новых командующих ВСУ многие военные преступления в Донбассе в 2014 году, - говорит «Комсомолке» Виталий Киселев.

Он обращает внимание, что для начала Зеленский существенно «проредил» верхушку СБУ. Сразу «ушли» два зампреда, начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности и начальник управления СБУ в Черновицкой области. А главное – на дверь указали куму шефа СБУ Ивана Баканова и главному «смотрящему» от него и Зеленского по контрабанде – начальнику Главного управления внутренней безопасности бригадному генералу Андрею Наумову.

- Кончилась персональная сказка Наумова. А ведь все было отлажено, как часы. Теперь придется жить поскромнее, - отмечает Виталий Киселев.

БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ УСТРИЦ И ВЫРУСЬ ЗАЛУЖНЫЙ

Поумерить аппетиты придется и экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку. В конфликте с министром обороны Андреем Тараном он проиграл. - Попер его Зеля с поста. К секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову замом отправил. И это хорошо: хоть одна извилина там появится. Пускай и от фуражки, - подчеркивает известный командир ополчения.

Раньше Хомчак неотступно сопровождал Зеленского во всех поездках в Донбасс. Фото: president.gov.ua

На смену Хомчаку Зеленский поставил большого любителя устриц и бывшего теперь уже командующего оперативным командованием «Север» Валерия Залужного. В начале войны в Донбассе он был заместителем командующего сектором «С», который действовал на севере Донецкой области, западе Луганской и на Дебальцевском направлении.

- В 2014 году эта вырусь (человек русского происхождения, утративший русскую идентичность. – Авт.) во всей красе проявила себя в районе Дебальцево. На его совести большинство военных преступлений укронацистов в то время в тех местах – Комиссаровка, Центральный, Ломоватка, Зоринск, Чернухино, Дебальцево, - сообщает Виталий Киселев.

А в этом году Залужный «отличился» в мероприятиях по набору пополнения для ВСУшных бригад. Когда военкоматы на территории ОК «Север» задачу провалили, генерал приказал обзвонить всех ранее уволенных из «вийська» по негативным мотивам.

Большой любитель устриц Залужный сменил Хомчака в должности главкома ВСУ. Фото: mil.gov.ua

- Проще говоря, наркоманов, алкоголиков, дезертиров, воров и откровенных психов. И теперь вот «это» будет ими же и «главнокомандовать». А что, подобное к подобному, - считает известный командир ополчения.

ШАПТАЛА «ХЕРОЙСКИ» ДРАПАЛ ИЗ ДЕБАЛЬЦЕВО

Под стать ему Зеленский подобрал и начальника Генштаба. Луганчанам этот изверг давно известен. Сергей Шаптала в 2014 году командовал 128-й горно-штурмовой бригадой.

- Именно его бандиты обстреливали Центральный, Комиссаровку, Байрачки, Зоринск и Ломоватку. Именно его бандиты в феврале 2015-го равняли с землей Чернухино. К сожалению, Шаптала тогда сумел вырваться из котла, бросив тяжелое вооружение и военное имущество. За что Порошенко тогда его едва не отдал под суд, - напоминает Виталий Киселев.

Правда, это не помешало Шаптале в итоге получить звание Героя Украины с трактовкой «за личное мужество». Кстати, через год после событий в Дебальцевском котле в отношении Сергея Шапталы в РФ возбудили уголовное дело. Его обвиняют в том, что он отдавал приказы по применению артиллерии против гражданских объектов Донбасса.

- Теперь же этот «херой» будет распространять свой опыт на все «укровийсько», - подчеркивает известный командир ополчения.

Порошенко сначала едва не отдал Шапталу под суд, но ради пиара вручил Героя Украины. Фото: АПУ

УБИЙЦА ШАХТЕРОВ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСКА ПАВЛЮК

Погнал президент и командующего «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе Владимира Кравченко. Теперь командует еще один известный в республиках персонаж.

- И весьма знаковый - первый из укронацистских комбригов, разгромленных в Донбассе. Летом 2014 года Александр Павлюк командовал 24-й механизированной бригадой, которая пыталась отрезать Луганск от границы с Россией. Это его бандиты расстреливали мирных жителей на Изваринской трассе. Его упыри убили смену шахтеров в Червонопартизанске. Но в конечном итоге все они получили свое под Зеленопольем. Там были разгромлены основные силы 24-й бригады, - отмечает Виталий Киселев.

После Порошенко дал Павлюку генерал-майора и убрал от войны подальше – командовать ОК «Запад».

Кстати, нынешний президент Зеленский 30 июля 2021 года представил личному составу нового командующего «ООС» Павлюка на «торжествах» по случаю семилетия «освобождения» Авдеевки.

– Это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в остальных «временно оккупированных» городах и селах на востоке нашей страны, - заявил украинский гарант.

- И вот теперь Павлюк возвращается в Донбасс. Наверняка жаждет реванша. Ничему его Зеленополье не научило, - комментирует известный командир ополчения.

РОДОВЫЕ ПЯТНА «УКРОВИЙСЬКА»

Киселев обращает внимание на нынешний уровень выучки украинской армии на примере 54-й механизированной бригады имени Мазепы, которой командует Алексей Майстренко. На днях на учениях по «боевому слаживанию» в Николаевской области на полигоне «Широкий лан» танкисты бригады расстреляли расположенное рядом село.

- Они просто «ошиблись с прицелом». Точно так, как они «не знали», что бьют по жилым кварталам в Донбассе. Собственно, а чего было ожидать от «мазепинцев»? Как и их «патрон», они всегда обращают оружие против своих. В этом смысле «мазепинство», низкая квалификация исполнителей всех уровней, тупая жадность и полное равнодушие к последствиям - родовые пятна «укровийська», - отмечает Виталий Киселев.

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