Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинский снайпер ранил защитника ЛНР сразу после посещения польскими дипломатами передовых позиций ВСУ

Украинский снайпер использовал оружие НАТОвского образца. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Поездки западных дипломатов в зону операции объединенных сил (ООС) в Донбассе уже давно стали дурной традицией. Как правило, такие вояжи сопровождаются заявлениями о несоблюдении ДНР и ЛНР мирных договоренностей. Хотя на самом деле именно украинские военные устраивают огневые провокации. Как это происходит на самом деле, рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

На днях заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в нарушение дипломатического этикета не просто посетили зону ООС, а «полазили» по позициям 24-й механизированной бригады. 16 июля походили по Золотому, а 18 и 19 июля провели в гостях у комбрига Сергея Поступальского. Сразу после посещения Пшидачем и Цихоцким бригады Поступальского на линии разграничения как раз в зоне ответственности «двадцатьчетверки» был ранен защитник ЛНР. Пуля была выпущена из снайперской винтовки НАТОвского образца.

- Но ни пан Пшидач, ни пан Цихоцкий не осудили данное преступление. Поэтому можно утверждать, что эти господа его одобряют. По нашим данным, поляки как раз и приезжали для того, чтобы организовать нечто подобное, добиться нашей «ответки» - и после кричать на всех углах об «агрессивных русских» и необходимости принятия Украины в НАТО, - сообщает Виталий Киселев.

Он также рассказывает, как украинские военные устраивают «картинку» для телерепортажей укроСМИ.

- По сведениям наших источников из 57-й мотопехотной бригады Анатолия Мишанчука, к нему в Муратово приехали несколько съемочных групп украинских телеканалов «Интер», «1+1», «ICTV» и «СТБ». Мишанчук получил задачу организовать им все условия для подготовки красочных репортажей о якобы нарушениях со стороны «сепаров». Причем, сделать это нужно было максимально достоверно, - говорит известный командир ополчения.

Поэтому комбриг поставил задачу своему начальнику артиллерии доставить на один из вынесенных наблюдательных пунктов миномет, из которого впоследствии нужно будет аккуратно обстрелять соседний взводный опорный пункт ВСУ. Где к тому времени уже будут находиться укроСМИ. А дальше – уже их работа.

- Штаны постирают – и пойдут строчить. Вот только все их так называемые «репортажи» - ложь от начала и до конца. И по-другому они не умеют, - отмечает Виталий Киселев.

Тем временем, жители подконтрольного Киеву Северодонецка жалуются, что в городе появилось много выходцев с Западной Украины. Украинские офицеры из бригад и штабов разных уровней перевозят сюда свои семьи. Поначалу таких было немного, и они снимали жилье. Но теперь они приезжают целыми поездами. И все больше и больше фиксируется случаев, когда эти так называемые «переселенцы» просто занимают пустующие дома и квартиры.

- Уже есть несколько случаев, когда эти «понаехавшие» просто выбрасывали владельцев из приглянувшихся им квартир и домов. А местные власти оформили им права собственности. Наглые, грубые, ведут себя, как хозяева жизни. Особенно раздражают эти «новые северодончане» в школах и магазинах. Везде суют свой нос и свою «мову». От вышиванок и «щеневмерлой» по каждому поводу уже тошнит местных жителей, - констатирует известный командир ополчения.

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