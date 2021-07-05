Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Счастье каратели из 80-й бригады ВСУ даже силой оружия не смогли согнать жителей на «день освобождения города от сепаратистов»

На «торжества в связи с освобождением от сепаратистов города Счастье» пришли не более пятидесяти человек. Фото: Счастьинская ВГА

В городах Донбасса, оккупированных ВСУ в 2014 году, стало «традицией» устраивать «дни освобождения от сепаратистов». Как проходят такие «праздники», наглядно видно на примере города Счастье. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Боевики из 80-й десантно-штурмовой бригады Владимира Шворака изрядно наследили в Станице Луганской и Счастье. В ожидании ротации эти «херои» совсем съехали с катушек: грабят мирное население, пьют, колются, списывают оружие и боеприпасы как использованные или уничтоженные в боях, - сообщает Виталий Киселев.

С большим трудом Шворак наскреб прилично выглядящего личного состава для участия в так называемых «торжествах в связи с освобождением от сепаратистов города Счастье». Там вообще интересная история получилась. С первого июня по всему городу энергетиков висели заманивающие плакаты о готовящемся «празднике». Две недели агитировали, зазывали. Но счастьинцы прекрасно знают, что никакого «освобождения» не было, а была оккупация. Поэтому никто идти не собирался.

Тогда оккупационные власти включили репрессивную машину: всем бюджетникам было предписано в приказном порядке явиться на мероприятие. Под запись и угрозу увольнения в случае неявки. Одновременно «гауляйтер» Счастья, председатель военно-гражданской администрации Александр Дунец воспользовался своими старыми ВСУшными связями и попросил Шворака «посодействовать» в массовости.

- Из «восьмидесятки» отрядили зама Шворака и пару десятков наиболее прилично выглядящих бойцов, а также несколько патрулей, которые с оружием ходили по улицам и сгоняли жителей «на свято», - отмечает известный командир ополчения..

Но даже под дулами автоматов наскрести удалось немного - и пятидесяти человек не набралось. И это считая десантников, ветеранов из карательного батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация) и свидомых. И это в городе с населением более одиннадцати тысяч человек.

- Кстати, фотографии «массовости» мы взяли с официального сайта Счастьенской ВГА. Дунец настолько туп, что не постеснялся выложить этот позор на всеобщее посмешище. Вот реальная ваша поддержка, укронацисты. И лично твоя, гражданин Дунец, - подчеркивает Виталий Киселев.

«Торжества в связи с освобождением от сепаратистов города Счастье» прошли по иронии судьбы на площади Мира. Фото: Счастьинская ВГА

Тем временем, не успели боевики из 24-й механизированной бригады Сергея Поступальского сменить в Донбассе 92-ю мехбригаду, как сразу приступили к провокациям. В прошлый четверг утром с их позиций в Золотое-5 прилетел целый рой осколочно-фугасных снарядов. Били из пушки БМП-1. Более остальных пострадал дом Сергея Ткаченко. Мужчина живет с престарелой матерью. Их дом бандиты Поступальского буквально изрешетили.

- Прям во двор и в радиусе 20 метров прилетело, - рассказывает потерпевший.

То, что обстрел велся по указанию Поступальского, нет никаких сомнений. Мы уже сообщали, что 92-я бригада сдала свои батальонные районы возле Золотого мотопехотному и первому механизированному батальонам 24-й бригады.

Кстати, специально для них и прочих «хероев» из ВСУ, Нацгвардии и других укронацистских бандформирований: на прошлой неделе в Ростове-на-Дону получил свое пожизненное басаевский боевик, принимавший участие в вооруженном нападении на российских военнослужащих в феврале-марте двухтысячного года.

- Говорю к тому, что эта мразь тоже была уверена, что спустя 20 лет после преступления ему уже ничего не грозит. Однако урод просчитался. А явился бы с повинной, искренне раскаялся и сотрудничал бы со следствием – глядишь, и получил бы вместо «двадцаточку». И уже бы был на свободе с чистой совестью. Так что, думайте, укронацисты, - предупреждает известный командир ополчения.

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