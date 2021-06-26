Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Донбассе идет ротация четырех бригад ВСУ

В Донбасс прибывают новые бригады ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Донбассе на линии соприкосновения украинской армии и защитников ЛНР идет большая ротация войск. Вместо четырех бригад ВСУ, убывающих в пункты постоянной дислокации внутри Украины, приходят новые соединения. Но стоит ожидать, что станет меньше обстрелов. На самом деле одни бандиты сменяют других. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Укронацистам сейчас жарко и в прямом, и в переносном смысле. В эти дни по всей линии соприкосновения одни бандиты сменяют других, - отметил Виталий Киселев.

Так, с пятнадцатого июня 24-я отдельная механизированная бригада Сергея Поступальского сменяет бандитов из 92-й механизированной бригады Павла Федосенко. В зону операции объединенных сил (ООС) Поступальский привез 4 батальона: танковый, мотопехотный и 2 механизированных.

- Насколько нам известно из радиоперехватов и других источников разведки, к 20 июня поступальские завершили прием батальонных районов обороны федосенковских. В частности, два батальона разсместились в районе Золотого, - сообщает известный командир ополчения.

Также известно, что между комбригами при передаче зоны ответственности возникло определенного рода напряжение – из-за карт минных полей. Но «договорились». Уже убрались из Донбасса танковый и механизированный батальоны, а также самоходный артиллерийский и реактивный дивизионы банды Федосенко.

- Дождался смены и садист Владимир Шворак – командир 80-й десантно-штурмовой бригады, с остатками свей банды. Первый батальон Шворака уже отъехал, сдав позиции аналогичному батальону 79-й десантно-штурмовой бригады Александра Луценко, - говорит Виталий Киселев.

Кстати, не обошлась без скандала. С 18 июня на позициях в районе Счастья работают военная служба правопорядка и аваковская Нацгвардия. Задача – пресечение каналов вывоза оружия и боеприпасов. Швораковские бандиты заранее начали продавать оружие местным жителям.

- Как пожаловалось нам несколько счастьинцев, некоторые особо упоротые «лыцари» даже стали «расплачиваться» гранатами и оружием в магазинах. Просто заказывали товар и уходили, оставляя на прилавке «лимонку» или «макарова», - отмечает известный командир ополчения.

Было несколько случаев, когда приносили в качестве оплаты вещи и бытовую технику. После чего к продавцам и владельцам торговых точек приходили нацполицаи – с обвинениями в незаконной торговле оружием и скупке краденого. Со всеми вытекающими проблемами.

Также в эти дни готовится отбыть с награбленным и 14-я механизированная бригада Сергея Войченко.

- Менять его будет такая же сволочь - Анатолий Мишанчук и его 57-я мотопехотная бригада. Эта шайка еще в пути. В банде Мишанчука, что в бригадах Шворака, Федосенко, Поступальского, Шаповалова, Войченко и полно всякой мрази. Собственно, для нас и жителей временно оккупированных киевскими нацистами городов и районов Донбасса ничего нового в этом нет, - подчеркивает Виталий Киселев.

Ориентировочно в конце июня – начале июля готовится к смене 59-я мотопехотная бригада Геннадия Шаповалова. Менять же их будут тоже известные у нас бандиты из 30-й механизированной бригады Ивана Гараза.

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