Известный командир ополчения Виталий Киселев: Наев придумал, как удержать украинских солдат и офицеров, бегущих от войны в Донбассе

Сергей Наев (слева) до мая 2019 года командовал войсками в Донбассе, а потом пошел на повышение в Киев. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Некомплект личного состава в так называемой зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе - настоящий бич ВСУ. Вот и придумывают украинские генералы новые способы укомплектования соединений на передовой. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Это раньше желающих пограбить Донбасс или стать карателем за «тыщу в день» было хоть отбавляй. Но сначала мы их «проредили» в «котлах», а после и сами «воины свитла» поняли, в какое болото втащили их Порошенко и Зеленский, - говорит Виталий Киселев.

В итоге в Генштабе ВСУ вдруг осознали, что желающих заключать или продлевать контракты в зоне ООС катастрофически уменьшилось. Настолько, что возникла угроза выполнения не только каких-то особенных, а даже рядовых задач вроде караульной службы и доставки техники на место дислокации подразделений и частей. Понимание этого факта и неминуемых его последствий заставило командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева (до мая 2019 года он командовал войсками в Донбассе. - Авт.) придумать, как удержать украинских солдат и офицеров, бегущих от войны в Донбассе.

Теперь всем желающим не продлевать контракт предлагают перевестись в любую другую воинскую часть или на другую должность. И, разумеется, подписать контракт уже на нее.

- Подвох заключается в том, что после подписания нового контракта военнослужащего «в целях оперативной необходимости и до особого распоряжения» просто откомандируют на его старое место. Несколько укроофицеров уже попались на эту удочку. Остальные же теперь шлют Наева и его вербовщиков куда подальше, - отмечает известный командир ополчения.

А еще он напоминает про народную мудрость о том, кто хорошо смеется.

- Протасевич, вон, тоже смеялся и считал себя в безопасности. Но уже рассказал следователям из ЛНР о своем участии в националистической группировке «Азов» (запрещенная в РФ, ДНР и ЛНР организация), - сообщает Виталий Киселев. - Точно также однажды наши следователи допросят и украинских военных преступников. Как исполнителей, так и организаторов.

Кстати, Сергея Наева обвиняют в преступлениях не только республики Донбасса. 11 сентября 2017 года Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Наева и других украинских генералов по обвинению в геноциде, применении запрещенных средств и методов войны.

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