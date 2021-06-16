Признательные показания, которые дал Протасевич, позволят ЛНР обратиться в международные суды

Сергей Горенко поблагодарил Александра Лукашенко за возможность провести необходимые следственные действия с Протасевичем. Фото: ГП ЛНР

Полученные признательные показания бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича позволят правоохранителям ЛНР обратиться в международные правозащитные инстанции – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС). Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

Он отметил, что республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности Романа Протасевича к деятельности запрещенной в ЛНР (в РФ и ДНР также. – Авт.) националистической группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны.

Сергей Горенко поблагодарил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и правоохранительные органы за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры ЛНР возможность провести необходимые следственные действия с Романом Протасевичем.

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