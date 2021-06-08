Известный командир ополчения Виталий Киселев: Протасевич может знать о роли олигарха Игоря Коломойского в событиях 2014 года

Протасевич (в центре во второй шеренге) в составе карательного батальона участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Роман Протасевич, которого задержали в Минске, может многое рассказать о событиях на Украине и в Донбассе в начале войны. Ведь белорусский оппозиционер в 2014-2015 годах был в составе так называемого добровольческого батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). Каратели из этого подразделения, созданного олигархом Игорем Коломойским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отличались особой жестокостью в отношении ополченцев и мирных жителей. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Сволочи укронацистские, допрыгались! Наши следователи уже покупают билеты в Минск – допрашивать Романа Протасевича. Теперь карателей ничего уже не спасет: к скринам их соцсетей, записям разговоров и заявлениям потерпевших добавятся показания подельника, - говорит Виталий Киселев.

Он подчеркивает, что Протасевич знает вполне достаточно. Не только про всякую нацистскую шелупонь из батальонов «Азов», «Айдар» или «Днепр-1» (запрещенные в РФ организации). Может слить и «рыбу» покрупнее. Протасевич может знать о роли олигарха Игоря Коломойского в событиях 2014 года и позже. А за ним ниточка потянется и к другим персонажам. В частности, к украинскому нацисту армянского происхождения министру МВД Арсена Авакова.

- Этот упырь ответит и за так называемое «АТО», и за Славянск, и за Мариуполь, и за Новосветловку, и за все остальные города и села Донбасса, где «похозяйничали» его ручные крысы-нацисты, - отмечает известный командир ополчения.

Он обращает внимание, что Запад не поможет укронацистам. Берлин и Париж их уже слили. Вашингтон – слил. Остались Лондон, Польша и Прибалтика. И то до поры до времени. А Протасевич продолжает говорить и вспоминать. Понимает, что только чистосердечным признанием и активным добровольным сотрудничеством со следствием может надеяться хоть на какое-то снисхождение суда.

То же самое касается и бандитов из Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) укроминобороны. Сейчас Генеральным прокурором ЛНР решается вопрос об исковом заявлении в Верховный Суд ЛНР о признании СБУ и ГУР террористическими организациями.

- То, что вы – террористы, мы говорили, а вы доказывали, и раньше. А теперь закрепляем это все документально. Вы, конечно, будете в ответ криво улыбаться и говорить, что мы не признаны и наши обвинения – филькина грамота. Протасевичу об этом расскажите! – подчеркивает Виталий Киселев.

Кстати, среди прочего, следователи из ЛНР спросят у Протасевича в Минске о сотрудничестве нацбатальонов с СБУ и ГУР.

- И он, я знаю, расскажет многое. Хотя вам для получения реальных сроков уже будет достаточно самого факта нахождения вас в террористической организации, - говорит известный командир ополчения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело на задержанного в Белоруссии Романа Протасевича

Оппозиционера собираются судить за преступления против мирных жителей Донбасса в составе карательного батальона (подробнее)