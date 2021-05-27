Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело на задержанного в Белоруссии Романа Протасевича

По сведениям Генпрокуратуры ЛНР Протасевич был заместителем командира связи 2-й ударно-штурмовой роты добробата. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Романа Протасевича, которого задержали в Минске по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.

- 27 мая следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича, 5 мая 1995 года рождения, - сказала она.

Дело возбуждено по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической. А также по факту применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида - по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439 и статьи 440 Уголовного кодекса ЛНР.

Генпрокуратура ЛНР установила, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды запрещенной в ЛНР террористической организации «Азов» (запрещенная в РФ организация).

- В период с лета 2014 года по зиму 2015 года находился в должности заместителя командира связи 2-й ударно-штурмовой роты батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). Совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса, - сказала Семенова.

Она отметила, что Протасевич, применяя тяжелое вооружение - пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки, совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

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