Известный командир ополчения Виталий Киселев: Зачем польские военные в Донбассе изучают тактику действий защитников республик?

Так десантники из 80-й бригады ВСУ готовятся к участию в совместных учениях с поляками и литовцами. Фото: facebook.com/80brigade

Военным из НАТО мало Яворовского полигона на Львовщине, где они отрабатывают совместные действия с украинскими военными. В последнее время представители Североатлантического Альянса зачастили в Донбасс. Понятно, не из праздного любопытства. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- В подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые сейчас находятся в Донбассе, на днях прибыла делегация генерального командования Вооруженных сил Польши. В рамках так называемой «Литполукрбриг» - литовско-польско-украинской бригады, - говорит Виталий Киселев.

Он обращает внимание, что в первый раз поляки приезжали в начале февраля. А сейчас они изучают обстановку на линии фронта и тактику Народной милиции ЛНР, чтобы в дальнейшем использовать на учениях. Сама тренировка совместной бригады и десантно-штурмовых войск ВСУ запланирована на июль.

Кстати, перед этим поляки заехали на базу 40-й бригады тактической авиации в городе Васильков под Киевом. Смотрели и оценивали инфраструктуру для планирования совместных учений.

Активность на Украине военных из стран НАТО зашкаливает. В нынешнем году на территории «незалежной» пройдет не менее 8 крупных учений со странами НАТО. Большая часть маневров планируется летом и в начале осени. Это крупные тренировки ВСУ с британцами «Казачья Булава» и «Вориер Вотчер», украино-румынские маневры «Ривериан», учения «Си Бриз» с ВМС США, украинско-польские учения «Три Меча» и «Сильвер Сэйбер». В них будут участвовать 21 тысяча украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных военных.

Возникает закономерный вопрос: против кого будут учиться воевать украинцы с НАТОвцами? Судя по риторике Киева, против российского Крыма и республик Донбасса. Возможно, что учения не ограничатся бряцаньем оружия лишь бы попугать противника. Маневры могут перерасти и в боевые действия. Нашелся бы повод и хватило бы решимости переступить «красную черту».

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