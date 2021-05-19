Известный командир ополчения Виталий Киселев: На пункте пропуска «Станица Луганская» подчиненные Зеленского организовали схему по вымогательству денег у луганчан

Прохождение контроля и тестирования на КПП «Станица Луганская» можно ускорить за определенную мзду. Фото: БФ «Право на защиту»

Укронацисты в карательных структурах СБУ, Нацполиции и Нацгвардии ведут себя в Донбассе как оккупанты: грабят, выкачивают ресурсы, распродают все более или мене ценное, убивая будущее региона.

Особенно достается людям, проживающим на оккупированных Киевом территориях. А также жителям республик, вынужденных посещать эти территории. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- На пункте пропуска «Станица Луганская» и на блокпостах в Станице Луганской, Счастье, Новоайдаре и Северодонецке подчиненные кума Зеленского главы СБУ Ивана Баканова и главы МВД Арсена Авакова организовали схему по вымогательству денег у луганчан, - сообщает Киселев.

Так, при входе на КПП «Станица Луганская» людей встречают двое аваковцев, которые требуют предоставить им паспортные данные, номер телефона и серийный номер аппарата (IMEI). Все эти данные они вносят в свой планшет.

- Разумеется, такие расспросы отнимают немало времени и нервов у граждан. Поэтому многие «решают проблему» с помощью взятки. От которых полицейские, разумеется, не отказываются, - говорит известный командир ополчения.

Параллельно действуют несколько СБУшников. Они выборочно выхватывают людей из потока и забирают для так называемых «бесед». Выпытывают сведения о социально-экономическом положении в ЛНР, настроениях людей, передвижениях военной техники.

- То есть, заставляют совершать преступление – сотрудничать с иностранной спецслужбой. В случае отказа предоставлять информацию грозят уголовной ответственностью, - обращает внимание Виталий Киселев.

По его мнению, отдельного слова стоят тесты на коронавирус. На КПП есть бесплатная лаборатория, но просто так сделать процедуру там практически нереально. Из-за многочисленных перерывов и перекуров лаборантов очередь движется крайне медленно. Правда, есть способ «ускорить» анализ.

- Вы не поверите - с помощью местных таксистов. Те выступают посредниками, предлагая решить проблему за 600 гривен (около полутора тысяч рублей). То есть, заплатил – и сразу же «бесплатный тест» готов, - говорит известный командир ополчения.

Часть денег таксисты отдают СБУшникам и аваковцам. Таким образом, они оплачивают свою возможность работать на КПП.

Есть и второй путь провериться на коронавирус: рядом с бесплатной лабораторией расположена платная. Правда, цены в ней кусаются – 1100 гривен (2800 рублей). Что интересно, в подконтрольных Украине Северодонецке, Лисичанске или Рубежном в клиниках «Фармбиотеста» аналогичный тест стоит на 30% дешевле.

- Разница, конечно, уходит подчиненным Авакова и Баканова. Но и это еще не все. После КПП «Станица Луганская» - на блокпостах - наших сограждан ждут полицейские и нацгвардейцы. Как на подбор, злобные, наглые, жадные твари, цепляющиеся к любой мелочи. Только очень немногим удается проехать блокпосты, не расставшись с деньгами. И эти подонки еще называют себя «вызволытэлямы». Не надейтесь, что вам удастся сбежать от ответственности, когда мы придем - а мы придем - за своими людьми и своими землями, - подчеркивает Виталий Киселев.

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