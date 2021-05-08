Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинские спецназовцы для провокаций в Донбассе отрабатывают тактику боевиков на Северном Кавказе

Группы украинского спецназа проходят обучение по НАТОвским «стандартам». Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украину на официальном уровне пока не принимают в НАТО. Но это нисколько не мешает «партнерам» из Североатлантического блока натаскивать украинских военных для войны с республиками Донбасса. И даже с Россией, если удастся спровоцировать северного соседа «незалежной».

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что активность сотрудничества с НАТО впечатляет. Достаточно только перечислить прошедшие на днях мероприятия и ближайшие планы.

- Так, нам известно, что с 27 по 29 апреля в Киеве прошли оперативно-стратегические сборы руководства ВСУ с рядом представителей блока НАТО, - отмечает Виталий Киселев.

Одновременно, 28 апреля, в столице «незалежной» состоялся двухдневный второй раунд штабных переговоров по формированию рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2022-23 годы. В тот же день в Киеве прошло расширенное заседание многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.

А еще 28 апреля – но уже в Кировограде, в отдельный центр спецопераций «Восток» Сил спецопераций (ССО) ВСУ с консультациями приезжали эксперты НАТО по вопросам проведения оценки НАТО первого уровня. Проверяли 31-ю наземную тактическую группу спецопераций.

Между прочим, в апреле командующий ССО ВСУ Григорий Галаган несколько дней просидел в Кировограде, где когда-то начинал службу. Сидел не из-за ностальгии, а проводил командно-штабные учения с участием разведгрупп. Отрабатывались выявление и фиксация действий ДРГ условного противника, выставление блокпостов с целью блокирования района нахождения вражеских групп, боевой контакт и вызов авиации для огневой поддержки.

- А самое главное – выход из района проведения боевых действий под прикрытием колонн беженцев. Знакомый почерк. Такую тактику использовали душманы в Афганистане после общения с американскими инструкторами. Таким способом пытались выходить из кольца боевики на Северном Кавказе. И теперь вот укронацисты отрабатывают. Готовятся к провокациям в Донбассе, - считает известный командир ополчения.

Григорий Галаган (позывной «Лис») длительное время руководил в Донбассе действиями подразделений ССО. Фото: МОУ

Кстати, 19-20 мая в Киеве, Броварах, Бердичеве и Очакове в формированиях ССО ждут командующего спецопераций вооруженных сил Хорватии.

- Наверняка будет делиться опытом организации провокаций «как в Сребренице». Думаю, генерал Галаган будет в первых рядах слушателей. Хотя он сам может хорватов поучить. Собственно, этим Галаган и займется во время своей поездки в Турцию с 24 по 28 мая, - предполагает Виталий Киселев.

Такие познания о действиях и планах командования ВСУ у ведущего проекта «Путь Визенталь» вовсе не случайны. Виталий Киселев в очередной раз напоминает укронацистам, что никакие секреты не являются таковыми для руководства республик Донбасса.

- Мы знаем каждый ваш шаг, каждый ваш вариант действий. Нам известны даже ваши, так сказать, «запасные аэродромы», где вы надеетесь жить припеваючи после позорного завершения проекта «русофобская Украина». Так что, когда наши следователи постучат в ваши «хатынки» - не удивляйтесь, - говорит известный командир ополчения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Донбассе украинские каратели по приказу генерала Ганущака собирались расстрелять протестующих жен шахтеров

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП» о терроре жителей на подконтрольной Киеву территории (подробнее)