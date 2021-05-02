Известный командир ополчения Виталий Киселев: В Донбассе украинские каратели по приказу генерала Ганущака собирались расстрелять протестующих жен шахтеров

Шахта «1-3 Новогродовская» считается одной из лучших в регионе по добыче угля. Фото: Скриншот видео ТК «Орбита»

Украинские военные в Донбассе не только ежедневно обстреливают позиции защитников и дома мирных жителей ДНР и ЛНР. Каратели бесчинствуют подконтрольных территориях, терроризируют население. Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке» о беспрецедентном случае.

- В Донбассе украинские каратели по приказу генерала Ганущака собирались расстрелять протестующих жен шахтеров, - поведал Виталий Киселев.

Виктор Ганущак - заместитель командующего операцией объединенных сил (ООС) по вопросам применения Национальной гвардии Украины (НГУ).

- В этой банде под названием ООС генерал представляет аваковскую нацгвардию. Опыт «общения» с мирными жителями Ганущак получил еще в 2001-2002 годах в Косово, где командовал украинским миротворческим контингентом, - отметил известный командир ополчения.

И теперь именно Ганущак несет ответственность за разгон митинга шахтерских жен в Новогродовке под Селидово. Он и командир 58-й отдельной мотопехотной банды Дмитрий Кащенко. Местные жительницы, отчаявшись дождаться выплат их мужьям долгов по зарплате, перекрыли дорогу на шахту «1-3 Новогродовская». Чтобы не проехали автобусы с шахтерами из Красноармейска и Димитрова. Ими собирались заменить на рабочих местах протестующих горняков.

- А спустя некоторое время к месту подъехали кащенковские отморозки, наставили на беззащитных женщин автоматы и приказали разойтись, - сообщил Виталий Киселев.

Кстати, 58-я бригада была сформирована в 2015 году из так называемых батальонов территориальной обороны, состоявших из оголтелых нацистов. Поэтому каратели могли без всякого колебания применить оружие.

Генерал Виктор Ганущак (в центре) еще в Косово получил большой опыт по усмирению мирного населения. Фото: Пресс-центр штаба ООС

После этого случая Ганущак отдал приказ командирам 58-й, 28-й, 36-й, 53-й и 72-й бригад, которые находятся в подконтрольной Киеву Донецкой области, организовать «изучение местного населения в населенных пунктах на линии разграничения».

- То есть выявить активистов и лидеров общественного мнения с целью их «обработки» и дальнейшего использования. Или, если не получится, нейтрализации. Проще говоря, запугать или убить. А это уже всеми уголовными кодексами квалифицируется как терроризм, - считает известный командир ополчения.

Между прочим, дел у подчиненных Ганущака скоро прибавится. 1 мая зарплатная задолженность на шахте «1-3 Новогродовская» составила не менее 130 млн гривен (340 млн рублей). Работники этого и других угледобывающих предприятий Донбасса сообщили о готовности выступить с масштабными акциями протеста 5 мая в случае, если им не выплатят заработанные деньги.

Тем более, что речь идет не только о долгах. В планах украинского правительства – закрытие всех шахт в подконтрольном Донбассе. И частных, и государственных. В незалежной, по рекомендации американских кураторов, продвигают «зеленую» энергетику. Олигарх Ринат Ахметов уже отказался от управления шестью шахтами объединения «Добропольеуголь», повесив на государство весь негатив процедуры ликвидации предприятий.

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