Известный командир ополчения Виталий Киселев: Две трети кандидатов для пополнения бригад ВСУ в Донбассе либо слабаки, либо умственно отсталые

Нехватка личного состава в бригадах, которые воюют в Донбассе, доходит до 40 процентов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал закон о призыве резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Таким способом верховный главнокомандующий собирается оперативно доукомплектовать соединения в Донбассе. Там нехватка личного состава в бригадах доходит до 40 процентов.

На этот шаг Зеленский пошел от безысходности. Ведь существующие на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки провалили все планы по отбору кандидатов на контрактную службу в ВСУ.

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», как на самом деле обстоят дела с пополнением укровойска. На примере оперативного командования «Север», включающего территории Киева, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

КАТАСТРОФА С ВЕРБОВКОЙ КОНТРАКТНИКОВ

- В оперативном командовании «Север» очень недовольны работой своих вербовочных пунктов - территориальных центров комплектования и социальной поддержки. «Товар» - кандидатов на контрактную службу - они выдают совершенно негодный, - отмечает Виталий Киселев.

Так, в прошлом году и с начала этого 594 кандидата получили отказы в заключении контрактов. Основная причина – низкие морально-деловые качества. Это 39% всех отказов.

- Понимаете, они даже в каратели не годятся! При этом еще 22% получили от ворот поворот из-за проблем со здоровьем. Хороший, доложу я вам, в незалежной мобрезерв: две трети кандидатов для пополнения бригад ВСУ в Донбассе либо слабаки, либо умственно отсталые, - подчеркивает известный командир ополчения.

Вот и приходится командованию «Север» выполнять план по контрактникам за счет других «отбросов». Была дана команда собрать данные на запасников, уволенных за последние два года из ВСУ по причине систематического нарушения контрактов или лишенных званий за дисциплинарные поступки.

- То есть, дебилов и задохликов хотят заменить ворами, алкоголиками и дезертирами. Ну а чему удивляться? Как говорится, каков поп - таков и приход, - говорит Виталий Киселев.

Кстати, правозащитница, лидер Женского движения «За будущее» Ирина Суслова признала, что около 98% бывших участников войны в Донбассе страдают от различных расстройств ментального здоровья: от стресса до приступов агрессии, суицидальных мыслей и пристрастия к наркотикам и психотропам. Сейчас на Украине насчитывается 460 тысяч ветеранов. Именно они составляю основу резервистов, которых Зеленский хочет призвать на военную службу без объявления мобилизации.

ПОДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ПОПАДАНИЯ В «КОТЛЫ»

Тем временем, командование ВСУ, видимо, не особо надеясь на качество укровойска, делает ставку на военное сотрудничество с прибалтами. Так, с 5 по 18 апреля в литовской Клайпеде состоялась совместная тактическая тренировка военного спецназа Литвы и украинских Сил специальных операций (ССО). А сейчас из Донбасса отправляется в Латвию «десант» офицеров ВСУ, чтобы поделиться с местными военными боевым опытом. Среди приглашенных - командир 26-й отдельной артиллерийской бригады Андраник Гаспарян и недавно назначенный командир 72-й отдельной механизированной бригады Сергей Сырченко.

Украинцам предложили прочитать в латышской национальной академии обороны курс лекций для младших штабных офицеров. Темы: планирование операций - наступление, оборона, рейды – на бригадном и батальонном уровнях.

- Нашли, кого приглашать! Эти каратели могут поделиться только опытом террора мирного населения - обстрелами городов, убийствами стариков, женщин и детей. А в военном плане Гаспарян и Сырченко могут разве что рассказать о тактике попадания в «котлы» и особенностях переговоров о передаче оружия и военного имущества противнику в обмен на свободный выход из окружения. Хотя, возможно, именно этого латышам и не хватает, - подчеркивает Виталий Киселев.

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