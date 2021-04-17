Известный командир ополчения Виталий Киселев: Силы специальных операций ВСУ сейчас готовят громкие провокации в Донбассе

Владимир Зеленский на отдаст приказ о наступлении главкому ВСУ Руслану Хомчаку (справа) пока не будет серьезной провокации. Фото: ОПУ

Для наступления в Донбассе стянута большая группировка украинских войск. Чтобы привести эту махину в действие, нужен не только приказ президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского. Должен быть серьезный повод для оправдания перед «мировой общественностью». Поэтому Силы специальных операций (ССО) ВСУ сейчас готовят громкие провокации в Донбассе. Об этом сказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

ОПЕРАЦИЯ «ОХОТА НА КРОЛИКА»

- Уже не в первый раз обращаюсь к руководству и сотрудникам международного Агентства по техническому сотрудничеству и развитию ACTED. В отношении ваших групп, действующих в зоне ответственности ОТГ «Север» (на границе с ЛНР. – Авт.) готовится провокация. Операция разработана Главным управлением разведки Минобороны Украины и носит кодовое название «Охота на кролика» - по имени одного из старших групп Родиона Кролика. Хотя не исключено, что жертвами могут стать члены группы под началом Ирины Ломакиной, - говорит Виталий Киселев, ссылаясь на сведения разведки ЛНР.

Напомним, ACTED - французская гуманитарная неправительственная неполитическая и некоммерческая организация. Она работает в 37 странах. Основная цель - помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

- Где конкретно запланирована провокация – в Нижнетеплом, Попасной или Тошковке – мы точно не знаем. Это оставлено на усмотрение непосредственного командира группы террористов из состава ССО, - отмечает известный командир ополчения.

По его сведениям, еще одна провокация готовится в районе подконтрольного ВСУ села Гнутово Новоазовского района.

- В окрестностях этого села, где расположен пункт пропуска (временно не работает. – Авт.), замечена группа ССО. Причем, группа непростая. Зимой прошлого года этих патентованных террористов на одном из полигонов Хмельницкой области натаскивали натовские инструкторы. Полный курс подготовки, включая зачеты, - сообщает Виталий Киселев.

Кстати, 15 апреля под Гнутово наехал на мину украинский трактор, который распахивал землю. 51-летний тракторист только чудом остался жив.

Трактор «Беларусь», судя по воронке, наехал на противотанковую мину. Фото: Доноблпрокуратура

ПОД КОНТРОЛЕМ НАТО

Тем временем, разведка Народных милиций ДНР и ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс иностранных специалистов. Так, на полигон в районе села Покровское Артемовского (переименован в Бахмутский) района прибыли зарубежные инструкторы для обучения военнослужащих 40-й артбригады ВСУ способам огневого поражения и взаимодействия с подразделениями РЭБ (радиоэлектронной борьбы), ПВО (противовоздушной обороны) в системе разведывательно-огневого контура по стандартам НАТО. На занятиях присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне. Доставляли их скрытно на транспорте белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня).

Также по сообщениям жителей Марьинки (под Донецком) была отмечена перевозка группы украинских боевиков на грузовом автомобиле с символикой СЦКК Украины. Среди этих спецов выделялись хорошо экипированные военнослужащие без знаков различия, говорящие на иностранных языках.

В Донбасс приехали хорошо экипированные военные без знаков различия, говорящие на иностранных языках. Фото: Пресс-центр штаба ООС

- Представители НАТО занимаются не только с рядовыми спецназовцами или полевыми командирами. Натаскивают они и военных преступников рангом повыше, - рассказывает известный командир ополчения.

По информации разведки, с 27 по 29 апреля в Киеве на базе Национального университета обороны пройдут оперативно-стратегические сборы руководящего состава ВСУ. На сборы приглашены представители военных ведомств стран НАТО.

- То есть, украинские генералы будут учиться, как лучше убивать Донбасс и провоцировать Россию, - считает Виталий Киселев.

ПРОЕКТУ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА

Между прочим, проекту «Путь Визенталь», который ведет Киселев на Луганском телевидении, исполнилось два года.

- Два года мы ведем антинацистскую войну на информационном поле и уверенно побеждаем в ней, - говорит известный командир ополчения. - Проект получил большой отклик не только среди жителей Донбасса и России, но также Украины, США, Турции. Появилось много людей, которые просят, чтобы мы давали информацию о нацистах и убийцах из ВСУ. А ведь немало этих вояк сегодня под разными предлогами пытаются бежать из незалежной. И все потому, что знают – возмездие грядет.

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