Глава ЛНР сделал заявление по случаю седьмой годовщины начала войны в Донбассе

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в день седьмой годовщины войны в Донбассе обратился к жителям государства. Фото: glava-lnr.info

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в день седьмой годовщины войны в Донбассе обратился к жителям государства.

- Ровно семь лет назад, 14 апреля, Украина начала «антитеррористическую операцию» против гражданского населения Донбасса, - говорит Леонид Иванович. - За это время в результате вооруженной украинской агрессии погибло более двух тысяч мирных жителей Луганской Народной Республики, в том числе 35 детей.

ВСУ стреляют по школам и детским садам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пасечник выразил слова поддержки родственникам, чьи близкие погибли во время войны.

- Я знаю, нам очень тяжело, это наша общая боль в борьбе за мир, - сказал он.

Руководитель ЛНР подчеркнул, что армия Киева продолжает обстрелы территории Республики по сей день.

- Ужасно, что на Украине не сделали выводов, опираясь на трагические события 1941–1945 годов, когда фашисты убивали наших граждан, - отметил Глава Луганской Народной Республики.

Уже семь лет в Донбассе идет война Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Леонид Пасечник говорит, что сегодня продолжается противостояние нацистам, жители Донбасса отвоевывают свои принципы, свободу и права на жизнь.

- Тяжело осознавать ту цену, которую заплатил Донбасс, чтобы жить здесь и сейчас, - говорит руководитель Республики. - Несмотря на сложности, мы будем бороться за все то, что отстояли наши предки-победители в Великой Отечественной войне. Мы не позволим процветать нацизму, направленному на геноцид нашего народа, и сохраним память о каждом, кто стал жертвой фашизма. Мы не забудем и не простим.

Украинская армия продолжает стрелять по жилым домам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, что 12 апреля 2018 года своим Указом Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник установил памятную дату – 14 апреля - День жертв украинской агрессии.

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины разместили текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

В Донбасс двинулась украинская армия и националисты. До конца апреля противостояние ограничивалось периодическими стычками с применением стрелкового оружия.

Полномасштабная война началась 25 мая с вступлением на должность президента Украины Петра Порошенко.

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