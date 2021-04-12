Жители прифронтового Донбасса наводят порядки в убежищах на случай большой войны

Жители Петровского района Донецка сидят в убежище социального дома Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В последнее время обстановка в Донбассе стала обостряться. Украинские военные усилили обстрелы Республик и всячески пытаются развязать большую войну, сойдя с пути мирного урегулирования ситуации. Судя по всему, мир официальному Киеву не выгоден. От этого страдают простые жители, которые в любую минуту могут оказаться под украинскими бомбежками. В связи с этим в начале марта в Республике было принято решение проверить бомбоубежища к готовности.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за период с ноября 2014 года по настоящее время количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых, увеличилось в шесть раз.

Жители Донбасса надеются на мир, но убежища на случай войны готовят Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Люди надеются на мир

«Комсомолка» побывала в нескольких убежищах, куда жители окраин Республики спускаются во время обстрелов. Для многих эти подвалы стали вынужденным жильем в период обострений. Первым местом, куда мы решили поехать, был поселок Донецк-северный, который буквально пару недель назад оказался под варварским огнем украинских силовиков. Снаряды прилетели прямо в окна местных пятиэтажек.

Сразу по приезду мы увидели работников коммунального предприятия и несколько оставшихся в поселке жителей, которые показали свое бомбоубежище и рассказали историю его создания.

Жительница поселка Донецк Северный растапливает буржуйку в бомбоубежище Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Местный житель спускается в убежище на поселке шахты Трудовская Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Наше убежище - не единственное в поселке. Все остальные тоже находятся в подвалах многоквартирных домов. Мы следим за порядком, поддерживаем укрытие в хорошем состоянии, - говорит местная жительница Людмила Михайлюк. - Топить приходится «буржуйками». Стоят кровати, на которых в случае длительных обстрелов спят дети. У нас в поселке идет постепенное восстановление, несмотря на тяжелую обстановку. Работают бригады строителей: крышу перекрывают, стекла вставляют. Только и надеемся на то, что стрельба прекратится.

Есть в этом доме свой устоявшийся обычай - вести календарь продолжающейся войны на стене убежища. Совсем недавно к предыдущим записям исчисления добавилась еще одна - «2021». Уже восьмая. Каждый год жители верят, что вскоре к уже имеющимся отметкам добавится самая заветная - «Наступил мир».

Местная жительница поселка Донецк Северный показывает сколько раз приходилось встречать новый год в бомбоубежище Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В самом начале войны к местным жителям прибился пес по кличке Малыш. Он вместе с жильцами бежал в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов. Были настолько сильные удары артиллерии, что иного выхода не было даже у животных. Порой собаки бежали в убежища немного заранее, предчувствуя обстрелы, тем самым спасая людей.

Оборудовали всем необходимым

Далее мы отправляемся в бомбоубежище коммунального предприятия «Вода Донбасса». Его сотрудники регулярно рискуют жизнью, выполняя свои обязанности на фильтровальной станции и прочих объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность Республики.

Сотрудник Вода Донбасса проводит инспекцию бомбоубежища Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Помещение убежища Вода Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Убежище было построено еще в советские времена. Здесь до сих пор остались характерные плакаты и надписи. Имеются санузлы и запасные выходы. Постоянно обновляются запасы еды и большие резервуары с питьевой водой. Также здесь есть запас противогазов.

Не менее надежно оборудовано и убежище трамвайного депо «Донэлектроавтотранс» по улице Профессоров Богославских. В разгар боевых действий на территорию депо прилетело несколько десятков снарядов. Именно это укрытие оказалось самым серьезным и подготовленным из всех, где нам удалось побывать. При спуске под землю первое, на что обращаешь внимание, - это огромные железные двери, которые, как кажется, могут выдержать прямой выстрел из танка.

- Наше убежище было построено в 1970 году для работников трамвайного депо. Начиная с 2014 года, люди тут регулярно укрывались от обстрелов. Собирались вечером и сидели до утра. Спасали в основном женщин и детей из близлежащих домов. Спустя время мы привели убежище в идеальное состояние, оборудовали спальные места, медицинский пункт, склад со всем необходимым, установили телефон, резервуары с питьевой водой и санузел, - рассказывает инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Роман Гончарук.

Работник Донелектроавтотранса демонстрирует работу специального вентилятора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Роман Гончарук рассказывает о принципе работы воздушных фильтров в бомбоубежище Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вентиляция в этом убежище особая. Есть электроручной вентилятор, разработанный еще в 1949 году. Принцип работы простой - при наличии электропитания вентилятор работает сам. Если же питания нет, то производить забор или фильтрацию воздуха можно вручную, прокручивая специальные рычаги. Вентиляционная система может производить забор воздуха без фильтрации. При угрозе загрязнения предварительно происходит процесс фильтрации через специальные фильтры наподобие противогазовых.

Проверяют «тревожные чемоданчики»

Однако не везде ситуация настолько благоприятная, как хотелось бы. Далее мы едем в один из самых обстреливаемых районов города - на Петровку. Приезжаем в социальный дом, в котором проживают многодетные семьи и инвалиды. Жители жалуются на то, что подвалы затапливает во время осадков, запасные выходы закрыты и есть проблемы с канализацией. Несмотря на это, люди изо всех сил стараются поддерживать убежище в надлежащем состоянии - провели свет, установили сидячие места и следят за пожарной безопасностью.

- Я не знаю - будет обострение или нет, но убежище должно быть подготовлено. Мы и в 2014 году жили и не представляли, что такое произойдет, поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. Центральные укрытия по району готовы принимать людей, но у нас много стихийных убежищ, частный сектор, где людям приходится прятаться просто в подвалах. Все это очень страшно, особенно для маленьких детей. Из-за длительного пребывания в подвалах, где очень грязно и сыро, у некоторых обострилась астма, - говорит председатель территориальной общины Петровского района Наталья Конах.

Жители Донбасса надеются на мир, но убежища на случай войны готовят Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Убежище в подвале дома на поселке шахты Трудовская Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В большинстве случаев жители держат свои убежища в чистоте и порядке, зная, что необходимость воспользоваться ими может наступить в любой момент. Также проживающие в прифронтовых поселках люди проверяют «тревожные чемоданчики». В них собрано самое необходимое - документы, лекарства, деньги, вещи первой необходимости и ценные семейные фотографии.

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