На юге Донбасса вблизи линии разграничения подорвался украинский трактор

Трактор «Беларусь», судя по воронке, наехал на противотанковую мину. Фото: Доноблпрокуратура

В подконтрольном Украине Мариупольском районе 15 апреля во время проведения земляных работ на неизвестном боеприпасе подорвался трактор марки «Беларусь». Об этом сообщили в областном главке ГСЧС Украины.

Происшествие произошло в 17:20 вблизи села Гнутово. Это рядом с линией разграничения. Пострадал 51-летний водитель трактора - житель села Саханка. Он самостоятельно обратился в больницу. После осмотра врачом был направлен на амбулаторное лечение.

Тем временем, областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления. Впрочем, если выяснится, что это украинские военные установили мину, то вряд ли кого-то привлекут к ответственности.

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