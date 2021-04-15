В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб 67-летний мирный житель

Пятиэтажка на улице Новороссийской, где жил погибший, пострадала больше всего Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14 апреля вечером Киевский район подвергся массированному минометном удару. Украинские боевики в течении получаса стреляли из 120-го калибра. Больше всего досталось улице Новороссийской. В пятиэтажке №15 на кухне от осколков погиб мужчина. Мина разорвалась о ствол дерева во дворе, а ее фрагмент влетел на четвертый этаж, в то время как хозяин квартиры собирался поужинать.

Кухня, где произошла трагедия Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- 57-летиний Юрий Анохин жил один, - рассказывает «КП» кума погибшего (своего имени просила не называть). – Узнала о смерти Юры на следующий день, когда пришла к нему. Ей позвонили с завода КПД, где мужчина работал электриком. Сообщили, что Юрий не вышел в смену.

Дерево, о которое разорвалась злополучная мина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Новороссийской от осколков пострадали три пятиэтажки и трансформаторная подстанция. Когда я приехал на место обстрела, ЧП документировали военные Совместного Центра контроля и координации режима прекращения огня.

- Такого у нас не было с 2014 года, - рассказала «КП» соседка погибшего Алла Сидорова. – Кто-то выбегал в укрытие, но большинство жителей переждали обстрел в подъезде.

Военные Совместного Центра контроля и координации режима прекращения огня прибыли оперативно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Местные жители обеспокоены.

- Нам нельзя уезжать, - говорит Алла. – Иначе пустую территорию захватят, как это было в Широкино, когда все жители выехали.

Пятиэтажка на улице Новороссийской, где жил погибший, пострадала больше всего Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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