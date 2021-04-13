Тренер донецкого «Локомотива» и «Победы» Александр Бабий: Мечтаю воспитать будущих Старухиных и Грачевых

Александр Николаевич нашел подход к каждому юному игроку «Локомотива» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Обладателя четырех Кубков (трех Украины и одного – России) Александра Бабия жизнь потрепала изрядно. В 2002 году он попал в страшную аварию, в которой чудом остался жив. Сейчас живет один с дочерью в Донецке и остается удивительно позитивным человеком. После завершения футбольной карьеры Бабий поработал диспетчером маршрутных такси, а сейчас тренирует детские команды футбольного клуба «Локомотив» - «Победа» и «Локомотив».

Когда я позвонил Александру, он, несмотря на проливной дождь, готовился заниматься со своими ребятами на поле «Титана», что на Смолянке. До тренировки оставалось больше часа, и он согласился дать интервью «Комсомольской правде».

Александр Николаевич за больше чем 30 лет отточил свое мастерство. Сейчас он тренирует самых юных футболистов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИГРАЕТ ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

- Александр, сами вы выходите на поле как игрок?

- Да, играю за Донецкую железную дорогу. Участвуем в турнире среди министерств и ведомств Республики.

- Как стали детским тренером?

- Когда началась война, работал инструктором в Дворце спорта «Локомотив» в Донецке. Давали объявление о наборе мальчишек в секцию по футболу. Сейчас у меня двадцать ребят возрастом 11-12 лет. Юные спортсмены «Локомотива» участвуют в Чемпионате Донецка, а «Победы» - в Чемпионате ДНР.

Александр Бабий никогда не упускал возможности забить с линии защитника. Он одинаково хорошо использует обе ноги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Вы в футболке «Зенита». Питерский клуб и сейчас приглашает на свои праздники?

- Приезжал в Санкт-Петербург на торжества, посвященные 20-летию завоевания «Зенитом» Кубка России 1999 года. Спасибо футбольному клубу, оплатившему все расходы. Сел в Донецке на автобус, доехал до Ростова, оттуда добрался до аэропорта, прилетел в Питер. Меня встретили, разместили в гостинице возле стадиона «Петровского». После торжеств остался на пару дней, встретился с пацанами, посидели с Борей Горовым, съездили на могилу к Гене Поповичу.

«…А ТО ОН ВСЕ МЯЧИ ПОРАЗБИВАЕТ»

- О таких, как вы, говорят, родились с мячом. Расскажите о своем детстве.

- С самого утра выбегал во двор играть в футбол. Правда, когда пошел в школу, записался на вольную борьбу, которой занимался до третьего класса. Потом сосед в Хмельницком тренер по гандболу Василий Васильевич Дробот позвал к себе в спортивную детско-юношескую школу №1. После уроков я занимался ручным мячом, а на летних каникулах по совету приятеля-тезки пошел, что называется, покрутить педали. Наловчился ездить на «Туристе» так, что осенью тренер не хотел отпускать.

Александр Бабий никогда не упускал возможности забить с линии защитника. Он одинаково хорошо использует обе ноги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как занялись футболом?

- Сразу после гандбола начиналась тренировка у футболистов. Как-то Василий Васильевич сказал своему коллеге - тренеру по футболу Владимиру Козаренко:

- Забери его к себе, а то все мячи поразбивает. Он раз рукой бросит, а два раза ударит ногой.

Владимир Козаренко стал в ворота и дал мне шанс забить. Мяч влетел в сетку!

- Хочешь заниматься? – спросил он.

- Конечно.

Я был самым юным футболистом в группе ДЮСШ.

Александр Бабий никогда не упускал возможности забить с линии защитника. Он одинаково хорошо использует обе ноги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС В «ШАХТЕРЕ»

- Каких высот достигли?

- В 6 классе поехал на Чемпионат Украины. В первой игре на 10-й минуте забил гол «Динамо» (Киев), но тогда мы проиграли со счетом 5:1 (смеется). Потом играл в Первенстве области, ДЮСШ всегда занимала первые места. В старших классах выступал за свою команду, а потом за команду взрослых «Трактор». Тогда в Кировограде в турнире «Кожаный мяч» команда ДЮСШ заняла второе место, а я в 13 лет получил звание лучшего игрока.

После армии Владимир Козаренко снова позвал меня в футбол. С его подачи отправился в Бережаны в команду «Нива», которая играла на область и коллективы физкультуры. Через полтора года перешел в новую подающую надежды команду «Темп» (Шепетовка). В 1991 году помог шепетовцам выиграть Кубок УССР, что позволило команде в следующем году выступать во вновь созданной Высшей лиге Украины. А летом, когда «Темп» занял последнее место в турнирной таблице, я, сыграв десять матчей за клуб, перешел в более сильную тернопольскую «Ниву».

- Как оказались в донецком «Шахтере»?

- В 1992 году «Нива» играла с «Шахтером» в Высшей лиге. В Тернополе я забил «горнякам» гол левой ногой. Тогда меня заметили функционеры «Шахтера» и переманили к себе. Дали квартиру в Донецке, как раз вскоре родилась моя дочь Джулия. Меня тренер «горняков» Валерий Яремченко с первого матча в 1994-м поставил защитником помогать полузащитнику Геннадию Орбу. В «Шахтере» был мой звездный час! В 1995 и 1997 годах помог «горнякам» выиграть Кубок Украины.

КАРЬЕРУ ЗАКОНЧИЛ В 33 ГОДА

- А как оказались в «Зените»?

- В 1998 году вратарь сборной СССР Леонид Колтун узнав, что у меня не очень отношения с «Шахтером», позвонил и сказал, что меня ждут в «Зените» (Санкт-Петербург). Я сразу собрал вещи и махнул прямо в Ашхабат, где питерцы выступали в Кубке президента.

- Почему недолго играли за клуб?

- Через два года перестал попадать в основной состав и перешел в команду Первой лиги «Локомотив» Нижнего Новгорода. Отыграв там полгода, меня пригласил «Арсенал» (Тула).

Когда был в отпуске в 2002 году, попал с товарищем в аварию. Из-за полученной черепно-мозговой травмы врачи запретили два года подходить к мячу. Мне тогда было 33 года, я решил закончить карьеру футболиста. Вернулся в Донецк.

- О чем мечтаете?

- Воспитать хороших футболистов. У нас много талантливых мальчишек – будущих Старухиных, Грачевых…

- Кого из перспективных футболистов уже воспитали?

- Илью Ломакина, Егора Кабация и Александра Карасева, который в настоящее время занимается в ДЮСШ № 5 Донецка у Дмитрия Борткевича. Все они начинали у нас.

БЫЛО ДЕЛО

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Александр Бабий рассказал, почему ушел из «Шахтера».

- В 1995 году на Земле обетованной мы были на сборе. Всей командой поехали посмотреть Иерусалим. После экскурсии нам предоставили пару свободных часов. Мы с ребятами зашли в кафе. Пропустили там по паре бутылок пива. Затем еще в одно питейное заведение забрели. Там тоже по два бокала пива одолели. Я вернулся к автобусу с часовым опозданием. Мне наставник «горняков» Яремченко за нарушение спортивного режима высказал все, что обо мне думал. А когда мы в Донецк вернулись, Валерий Иванович распорядился отправить меня на перевоспитание в «Шахтер»-2. На следующие сборы меня не взяли, я принял предложение «Зенита» (Санкт-Петербург).

ДОСЬЕ «КП»

Александр Николаевич Бабий родился 9 июля 1968 года в Ташкенте – городе, который после землетрясения отстраивали его родители уроженцы Хмельницкого. Отец работал водителем, мать – маляром. В армии служил в Черновцах в разведывательном батальоне. В профессиональном футболе играл на позициях полузащитника и защитника. Одинаково результативно забивает и правой, и левой ногой. Карьеру игрока закончил в 2002 году в первом дивизионе России.

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