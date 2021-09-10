В ЛНР нашла останки еще 15 жертв агрессии ВСУ

Работы ведутся в районе стихийного массового захоронения возле кладбища Киселевское. Фото: МРГ

9 сентября представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти нашли в Первомайске останки еще 15 жертв агрессии киевских силовиков. Об этом сообщили в межведомственной рабочей группе (МРГ).

- В ходе третьего этапа работ по вскрытию стихийного массового захоронения возле кладбища Киселевское были найдены останки 15 погибших мирных жителей Первомайска и окрестностей. Работы по их извлечению запланированы на 10-11 сентября, - говорится в сообщении.

Напомним, первое извлечение останков жертвы украинской агрессии представителями межведомственной рабочей группы было произведено 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. Всего в Славяносербском районе и Первомайске захоронений извлечены останки 68 человек.

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