На востоке ДНР начался новый этап эксгумации тел из безымянного захоронения

В дальнейшем тела погибших перезахоронят со всеми почестями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории кладбища «Овсяное» в городе Снежном продолжили работу специалисты Межведомственной комиссии по поиску пропавших без вести. По словам Дарья Морозовой, уполномоченной по правам человека в ДНР, начался очередной этап извлечения останков людей из братской могилы.

— На территории кладбища «Овсяное» в городе Снежное начался очередной этап по извлечению останков без вести пропавших лиц из массового захоронения, — процитировали ее слова в Донецком агентстве новостей.

Напомним, что работа по эксгумации тел на кладбище в Снежном началась в середине августа. Тогда на поверхность подняли останки 19 человек. На телах некоторых погибших были обнаружены пулевые ранения и минно-взрывные травмы.

По данным экспертам, всего в братской могиле были захоронены порядка 50 человек. В том числе мирные жители и военные. Чтобы найти тела оставшихся жертв войны необходимо около двух суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные обстреливают Донецк: Ранены двое жителей, обесточен вентилятор шахты

Также в результате обстрела был поврежден дом в Киевском районе столицы (подробнее)