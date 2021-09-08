Украинские военные обстреливают Донецк: Ранены двое жителей, обесточен вентилятор шахты

Жители вынуждены прятаться от обстрелов в убежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные обстреляли территорию Донецка. Под минометный огонь попала территория шахты имени Засядько. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты, - сообщили в представительстве. - На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность.

В представительстве ДНР в СЦКК также заявили, что была повреждена газовая труба подстанции ВПС-110 вблизи вентиляционного ствола шахты.

Напомним, что сегодня в результате обстрела со стороны украинских военных Киевского района Донецка двое минных жителей донецка были ранены. Также был поврежден дом по улице Стратонавтов, в окрестностях бывшего аэропорта Донецка.

- Мужчина 1981 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра, травматический шок, женщина 1971 года рождения - осколочные ранения левого плеча и области малого таза, - сообщили в СЦКК.

Пострадавшие были доставлены в Республиканский травматологический центр.

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