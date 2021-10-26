Представительство ДНР в СЦКК: Киев готовится к развязыванию полномасштабной войны в Донбассе

Киев осознанно идет на серьезное обострение, которое может закончиться большой войной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киев готовится возобновить полномасштабные боевые действия по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом по итогам прошедшей видеоконференции минской подгруппы по безопасности заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что главной темой разговора сегодняшней встречи стал инцидент с захватом в украинский плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, а также наступательные действия украинской армии в районе села Старомарьевка в ДНР.

- По итогу не было достигнуто консенсуса ни по одному из вопросов. Украинская сторона не готова к решению инцидентов, произошедших за последние две недели, и всеми возможными способами уходит от ответов на прямые вопросы. Такая тенденция свидетельствует лишь о стремлении Киева развязать полноценные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения, - уверены в СЦКК.

Напомним, сегодня украинские силовики захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне». Местные жители прячутся в подвалах и своих домах. Военные эксперты говорят, что это может означать начало крупномасштабного наступления.

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