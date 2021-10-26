Наступление ВСУ в Тельмановском районе: украинские боевики захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне»

ВСУ заняли село в Тельмановском районе. ФОТО: Штаб ООС

В Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка. По имеющимся данным, в посёлке проживают 180 человек, из них 37 - граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Сообщение о захвате поселка подтвердил МИД ДНР.

Сообщается, что украинские военные прочесывают поселок, ищут у жителей российские паспорта и другие документы. О задержанных за «сепаратизм» жителях пока ничего не известно.

Через несколько часов после первых сообщений появилось видео из поселка. На нем зафиксировано движение украинской бронетехники с развевающимися флагами. Военные эксперты говорят, что это может означать начало жесткой фазы войны между Украиной и ДНР.

В свою очередь, в штабе украинской Операции объединенных сил все опровергают.

- Сегодня в соцсетях распространилась информация о захвате межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области вблизи населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил утверждает, что эта информация ложна, - говорится в сообщении.

Однако многочисленные сообщение местных жителей доказывают, что украинское командование врет. Остается под вопросом общее количество вторгнувшихся солдат ВСУ и их дальнейшие планы – закрепится, идти дальше или вернуться на свои позиции после разведки боем (если это была именно она).

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