Минские соглашения нарушены: ВСУ захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне»

Обстрелы со стороны ВСУ участились. ФОТО: Штаб ООС

В Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка. Об этом сообщает телеграмм-канал Репортер Руденко.

По имеющимся данным, в посёлке проживают 180 человек, из них 37 - граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Сообщается, что украинские военные прочесывают поселок, ищут у жителей российские паспорта и другие документы. О задержанных за «сепаратизм» жителях пока ничего не известно.

Также ВСУ обстреляли Тельманово, находящееся под контролем военных Республики. Огонь велся из артиллерии калибром 122 мм со стороны поселка Гранитное. Всего, по данным СЦКК, было выпущено три снаряда.

Под артудар едва не попала группа военкоров ДНР. Снаряды упали всего через несколько минут после их отъезда. Воронки от разрывов достигают полуметра.

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Взамен обещают передать украинской стороне ряд удерживаемых лиц (подробнее)