«Верните Медведчука!»: Донецк и Луганск требуют сменить киевского переговорщика в Контактной группе

В 2019 году при посредничестве оппозиционного политика сторонам удалось провести последний масштабный обмен пленными. Фото: ДАН

Представители Донецкой и Луганской Народных Республик требуют от Киева вернуть в переговорный процесс главу украинской политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что очередное заседание минской подгруппы по гуманитарным вопросам было вновь сорвано по вине украинской стороны. И снова - из-за деструктивного поведения киевского представителя Галины Третьяковой. Учитывая ситуацию, республики потребовали от Украины сменить переговорщика.

- ДНР и ЛНР выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, заменив ее профессиональным и договороспособным представителем. Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами, - заявила Дарья Морозова.

Она также напомнила, что кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет и начался ровно с прихода Третьяковой.

- Этого времени было более чем достаточно, чтобы убедиться в ее некомпетентности и несостоятельности. Нулевые результаты сегодняшнего заседания лишний раз подтвердили, что конструктива в диалоге с этим представителем Киева мы не добьемся, - считает омбудсмен.

Республики уже заявили о готовности сотрудничать с новым переговорщиком и передать при его посредничестве украинской стороне ряд удерживаемых лиц. С этим предложением они обращались к Киеву еще в начале прошлого года, но тогда именно Третьякова заблокировала этот вопрос.

О готовности сотрудничать с новым переговорщиком уже заявила полномочный представитель ЛНР на минской площадке Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

- В подтверждение готовности к совместной работе с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны республик, - сообщила представитель ЛНР на Минской площадке, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Теперь украинским властям будет, над чем подумать. Если, конечно, они и вправду заинтересованы в выходе из переговорного тупика.

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