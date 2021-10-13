В ЛНР украинские боевики захватили в плен сотрудника представительства Республики в СЦКК

Сегодня, 13 октября, украинские диверсанты захватили в плен сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

- По согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги в районе КПВВ «Первомайск-Золотое». В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24-й бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня, - говорится в сообщении.

Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен.

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