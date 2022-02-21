ВСУ постоянно обстреливают Петровсий район Донецка из пушек и минометов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»
Сегодня, 21 февраля, в Донецке в поселке шахты имени Челюскинцев погиб мужчина. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
- В поселке шахты имени Челюскинцев Петровского района на пересечении улиц Дунаевского и Маркина погиб мужчина. Анкетные данные устанавливаются, - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты имени Челюскинцев пострадала школа №105. Снаряд разорвался во дворе образовательного учреждения, осколками выбито остекление.
Напомним, что сегодня в Народной милиции ДНР заявили о гибели в том же петровском районе в поселке шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта шахтера, который ехал на шахту на утреннюю смену.
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