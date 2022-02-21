На юге ДНР украинские диверсанты пытаются прорваться к границе с Россией, взорван склад с боеприпасами Народной милиции

Украинские диверсанты проникли в ДНР с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией. Фото: МОУ

Сегодня 21 февраля, украинская диверсионная группа проникла в ДНР с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией. Об этом заявили в Министерстве государственной безопасности Республики.

- Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника, - сказано в сообщении.

По данным МГБ, украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения Народной милиции. Идет бой.

- В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения УНМ ДНР, - добавили в ведомстве.

Ранее МГБ сообщало, что в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка блокирована другая диверсионная группа, планировавшая серию терактов. При задержании ДРГ оказала сопротивление. В перестрелке ранены два бойца спецназа. Задержан один диверсант, он выдал несколько тайников со взрывчаткой, которая впоследствии была обезврежена.

Сегодня утром подорвался еще один диверсант при закладке бомбы на рынке в районе железнодорожного вокзала столицы ДНР.

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