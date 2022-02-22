В Киевском районе Донецка произошел крупный порыв водопровода, по городу сокращена подача воды

Напор воды в кранах стал меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киевском районе Донецка произошел крупный порыв трубопровода, из-за чего в пяти районах города была сокращена подача холодной воды. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По сообщению Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», возле Северного водоузла произошел порыв D-1200 мм. В связи с этим произошло сокращение холодного водоснабжения, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, насколько была сокращена подача воды в каждом из пяти районов столицы. В Куйбышевском и Кировском районах напор воды в кранах упал на 80%, в Киевском и Ленинском - на 50%, а в Петровском на 30%.

Ремонтные бригады уже заняты восстановительными работами, отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), из-за чего в пяти районах Донецка возможно существенное сокращение подачи воды.

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