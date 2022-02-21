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Политика21 февраля 2022 14:20

В пяти районах Донецка возможно значительное сокращение подачи воды

Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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От работы ДФС зависит водоснабжение сотен тысяч жителей по обе стороны линии фронта. Фото: КП «Вода Донбасса»

От работы ДФС зависит водоснабжение сотен тысяч жителей по обе стороны линии фронта. Фото: КП «Вода Донбасса»

Сегодня, 21 февраля, в пяти районах Донецка возможно сокращение подачи воды. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- По информации Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», с 14:30 21 февраля возможно сокращение подачи холодной воды до 30 процентов в Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и частично Ленинский районы города Донецка, - говорится в сообщении Кулемзина.

Он отметил, что подача воды населению будет осуществляться от Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов со стороны ВСУ была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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