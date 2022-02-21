В ДНР объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за проблем с водоснабжением

В результате обстрела ВСУ серьезные повреждения получила подстанция, от которой зависит подача воды. Фото: Скриншот МЧС ДНР

Чрезвычайная ситуация государственного уровня объявлена в ДНР из-за проблем с централизованным водоснабжением более 20 тыс. жителей, возникших вследствие обстрелов со стороны войск Киева. Об этом сегодня заявили в МЧС Республики.

- В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения в Республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Без воды остались более 21-й тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, - заявили в МЧС.

Отмечается, что для решения проблемы МЧС организовало межведомственный штаб, работающий в круглосуточном режиме. На данный момент обеспечен подвоз технической воды населению и трем котельным, проводится подключение системы водоснабжения к скважинам подземных вод.

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