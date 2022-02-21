Под землей 266 человек: В Донецке на шахте Скочинского из-за обстрела отключен вентилятор главного проветривания

На шахте имени Скочинского работы ведутся на глубине более километра. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 21 февраля, был временно остановлен вентилятор главного проветривания на шахте шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 12:00 произошла остановка вентилятора главного проветривания на шахте имени Скочинского, который дает проветривание всей шахты. Под землей было 266 человек. Сейчас их оперативно выводят на поверхность, пострадавших нет. На месте чрезвычайной ситуации работают горноспасатели, - отметили в министерстве.

По данным Минуглеэнерго, к остановке оборудования привел обстрел электроподстанции, питающей угольное предприятие.

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