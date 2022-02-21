Шахтер ехал на работу: В результате обстрела ВСУ в Донецке погиб мирный житель

ВСУ по Донецку стреляли из крупнокалиберных минометов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 21 февраля, в результате обстрела ВСУ в Донецке погиб мирный житель. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Республике и посеять панику среди мирного населения.

- Сегодня в 3:40 в результате обстрела из 120-мм минометов с позиций 54-й механизированной бригады донецкого поселка шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену, - говорится в сообщении.

Всего противником было выпущено 2 мины калибра 120 мм.

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