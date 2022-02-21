Обесточена Донецкая фильтровальная станция - подача воды прекращена

Работа ДФС остановлена

В результате обстрелов со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка – без электричества остались жители 814 домов и амбулатория. Также обесточена подстанция «Чекист» в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества.

Кроме этого, временно остановлен вентилятор главного проветривания на шахте имени Скочинского в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ. Под землей остаются 266 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР о ситуации в Донбассе: Речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения

Дарья Морозова заявила, что ситуации с безопасностью в Республике усугубляется каждый день (подробнее)