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Политика21 февраля 2022 10:53

Часть запада Донецка обесточена в результате обстрелов

Без электричества остались более тысячи домов и амбулатория
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Приступить к ремонтным работам специалисты смогут после нормализации обстановки

Приступить к ремонтным работам специалисты смогут после нормализации обстановки

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины поселка шахты «Трудовская», что на западе Донецка – без электричества остались жители 814 домов и амбулатория. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Произошло отключение шести трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители 814 домов частного сектора, амбулатория на улице Возрождения, - говорится в сообщении.

По оперативной информации представительства ДНР в СЦКК, обесточена подстанция «Чекист» в Старомихайловке. На данный момент часть населенного пункта без электричества.

В министерстве угля и энергетики ДНР отметили, что смогут приступить к работам после нормализации обстановки.

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197.

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